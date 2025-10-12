Trend Galeri Trend Magazin Doğuma hazırlık yapıyor! Begüm Öner o anları paylaştı: "Kendimi daha iyi hissedeceğime inanıyorum"

Bebek beklediklerini müjdeleyen Begüm Öner ve Ceyhun Ferrsoy çifti, hayatlarının yeni dönemine adım adım ilerlemeye devam ediyor. 3 aylık hamile olan Begüm Öner, doğum sürecini rahat geçirmek için hazırlıklara başladı. Öner, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 14:54
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, hem özel hayatları hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video

İLK HAMİLELİK POZU DA GELMİŞTİ...
Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı.

CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI!

Sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir video paylaşan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, kız bebek müjdesi vermişti.

3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video

Cinsiyeti öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen çift, tatlı anlara imza atmıştı. İkilinin duygusal anları ise izleyenleri duygulandırmıştı.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLER!

Anne ve baba olmaya gün sayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti yakın dostlarına hamilelik haberini nasıl verdiklerini paylaştıkları bir videoyla duyurmuştu. O anlar izleyenlerin yüzünde gülümseme oluştururken aynı zamanda kalpleri de ısıtmıştı...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video

HAMİLE PİLATESİNE BAŞLADI!

Son olarak ünlü çiftten Begüm Öner, daha rahat bir hamilelik geçirebilmek için pilatese başladığını duyurdu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Öner, açıklamasına şu notu düştü:

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDECEĞİME İNANIYORUM"

"Başladık bakalım hayırlısı. Vücudumu güçlendirmek,duruşumu korumak ve bebişle birlikte daha rahat bir hamilelik geçirebilmek için doktorumun onayı ile profesyonel ellerde pilatese başladım. Kendimi hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak daha iyi hissedeceğime inanıyorum."

Öte yandan Begüm Öner geçen günlerde de hamileliğinin ilk üç ayını takipçileriyle paylaşmıştı.

Paylaştığı videoda 3 aylık hamilelik sürecinde yaşadığı mide bulantılarından bahseden Öner, takipçilerine samimi bir güncelleme sunmuştu.

3 AY HAMİLELİK VE MİDE BULANTILARI

"3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" ifadelerini kullanarak hem hamilelik sürecindeki zorlukları hem de eşinin desteğini esprili bir dille aktarmıştı.

Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor?

