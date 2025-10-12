Trend
Doğuma hazırlık yapıyor! Begüm Öner o anları paylaştı: "Kendimi daha iyi hissedeceğime inanıyorum"
Bebek beklediklerini müjdeleyen Begüm Öner ve Ceyhun Ferrsoy çifti, hayatlarının yeni dönemine adım adım ilerlemeye devam ediyor. 3 aylık hamile olan Begüm Öner, doğum sürecini rahat geçirmek için hazırlıklara başladı. Öner, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 14:54