Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video

Hayatlarında yeni bir döneme adım atan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 3 aylık hamile olan oyuncu Begüm Öner, bu güzel haberi yakın dostlarıyla paylaştıkları o özel anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin, dostlarıyla bir araya gelip müjdeyi verirken yaşadığı mutluluk ve heyecan dolu anlar izleyenlerin içini ısıttı.