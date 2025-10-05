Video Magazin Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un videosu kalpleri ısıttı! Hamilelik haberini böyle vermişler | Video

05.10.2025 | 13:50

Hayatlarında yeni bir döneme adım atan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 3 aylık hamile olan oyuncu Begüm Öner, bu güzel haberi yakın dostlarıyla paylaştıkları o özel anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin, dostlarıyla bir araya gelip müjdeyi verirken yaşadığı mutluluk ve heyecan dolu anlar izleyenlerin içini ısıttı.

