Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi! 'Dayanamadım' deyip paylaştı! Bakın minik Leyla Yaz kime benziyor
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu devam evliliğinden dünyaya gelen kızı ile sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda anne Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 16:55