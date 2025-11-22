Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi! 'Dayanamadım' deyip paylaştı! Bakın minik Leyla Yaz kime benziyor

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu devam evliliğinden dünyaya gelen kızı ile sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda anne Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 16:55
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. Evliliğinin ardından zaman zaman özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Karaca'nın ne zaman anne olacağı ise hayranları tarafından yıllardır merak ediliyordu.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı sürpriz paylaşım ile hamile olduğunu açıklamıştı.

Karaca, aradan birkaç ay geçtikten sonra yaptığı yeni açıklamayla bebeğinin cinsiyetini de paylaşmış ve kız çocuğu beklediğini duyurmuştu. Anne olmanın heyecanını uzun süre yaşayan Gizem Karaca, sonunda beklenen anı yaşadı ve minik kızını dünyaya getirdi.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Gizem Karaca geçtiğimiz günlerde kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Hayranlarından beğeni ve yorum yağan gönderiye "Aynı babası", "Tıpkı babasına benziyor" ve "Babasının kopyası" gibi yorumlar geldi.

Karaca bu kareye, 'Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcıkta olsun böcüklenirse sizden bilirim' notunu düştü.

LEYLA YAZ 4 AYLIK OLDU!
Gizem Karaca geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla kızı Leyla Yaz'ın 4 aylık olduğunu duyurmuştu.

"BİR KUTLAMANIZI ALIRIZ"
Paylaştığı videoda minik kızı Leyla Yaz ile konuşan Gizem Karaca, "Yaz, sen bugün 4 aylık oldun annem. Evet, gece yarısı doğdun. 4 ay önce bugün" demişti.

Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu! "Bir kutlamanızı alırız" | Video

"MASABAŞI İŞ AYARLADIK ONA"

Son olarak neredeyse 5 aylık olacak olan kızı Leyla Yaz ile oyun oynadıkları anı sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, paylaşımına yazdığı "Masabaşı iş ayarladık ona. Kahvemi rahat içiyorum." notu ile takipçilerini eğlendirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ANNE KIZ BİRLİKTE HASTA OLMUŞTU

Gizem Karaca ve kızı Leyla Yaz birlikte hasta oldular. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar çok fena salgın varmış. Biz de hasta olduk. İkimiz de salya sümük" yazdı. Paylaşımı filtreli yaptığı fark edilen ünlü isim fotoğrafın altına ise, "Tipimi tek toparlayacak filtre buydu" yazdı. Takipçilerinden kısa sürede geçmiş olsun mesajları yağan ünlü oyuncu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan üç ay önce anne olan Gizem Karaca, son olarak yaşadığı annelik deneyimlerini takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşmıştı.

"BİRAZ NEFES ALAYIM"

Karaca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "3 ay oldu. Emzirme aralarını biraz uzatmak lazımmış. Ev ahalisine "2 saat uykuyu 3'e çıkarmamız lazım ben biraz nefes alayım bi kendime bakayım bi kahve içeyim" diye sitem ediyorum! Neyse uyuyor... 2 saat oluyor ben dolanıyorum, yalandan bir şeylerle ilgileniyorum falan. Sonra bi bakıyorum kendimi onu uyurken karşısında izlerken buluyorum. Son bir saati zar zor onu özleyerek geçiriyorum.

"MODUM DÜŞÜYOR"

Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bi gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum.O Instagram'da ki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bi bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum."

GİZEM KARACA'NIN ZOR ANLARI

Kızı Leyla Yaz'ın kucağında uyuduğu anları paylaşan Gizem Karaca,

"UYUSUN DİYE..."

"Bir yere böyle indirdiğim anda ağlamaya başladığı için uyusun diye. Anneler beni anlar. Bugün çünkü toplamda herhalde bütün gün 25 dakika falan uyudu. O yüzden uyusun diye..." dedi.

Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile zor anlarını paylaştı | Video

Leyla Yaz'ın odasını da gösteren anne Gizem Karaca, bebeğiyle olan tüm sürecini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Doğumdan sonrasını sürekli olarak takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu geçen günlerde de eşi ve minik kızıyla akşam vakti dışarıdaydı.

"BİZ YİNE SOKAKLARDA"
Gizem Karaca, "Biz yine sokaklarda, Kemal yine maçında" notuyla paylaştığı videoda kızı ve eşiyle hallerini gösterdi.

Kızı Leyla Yaz'ın uyumadığını söyleyen Karaca, eşinin de telefondan futbol maçı izlediği anlatı paylaştı.

"ŞİŞKO VE UYKULU"
Geçtiğimiz günlerde de kedisinin fotoğrafını paylaşan Gizem Karaca, "Şişko ve uykulu. Bu aralar ben." notunu düşerek esprili bir gönderi paylaşarak takipçilerini güldürdü.

13 KİLOYU 3 HAFTADA VERMİŞTİ
Doğum sonrası hallerini de sevenleriyle sıkça paylaşan ünlü isim anne olduktan sonra 3 haftada 13 kilo verdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Paylaşımında aynadan kendini gösteren Gizem Karaca, "Kızlar, doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. 2'nci aydan bildiriyorum 13 kg 3 haftada kendiliğinden gitti, kaldı 10 kg vermem gereken. Ki daha spora başlayamadım.

"O BÜYÜSÜN BEN KÜÇÜLEYİM"

Emzirmek dışında bir aksiyonum yok. Ama şimdi takıldım bu kiloda o yüzden yavaştan başlamak istiyorum yürüyüşlerle. Hepsi dengeliymiş aslında, ben dinlendim iyileştim, bebeğin 40'ı çıktı ve ikimiz de artık daha kuvvetliyiz o yüzden o dünyayı keşfetsin ben de kalorilerimi. O büyüsün ben küçüleyim" dedi.

Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video

ESPRİLİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜLDÜRÜYOR
Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü isim yeni gönderisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Sık sık kızıyla karelerini gördüğümüz Gizem Karaca, bu sefer kahve molası verdiği anları paylaştı.

"HİÇ BENLİK DEĞİL"
"Yazo babasıyla uyuyor ben de fırsat bu fırsat' dedim kaçıp bir kahve yaptım kendime" diyerek kahve içtiği anları paylaşan Gizem Karaca, ardından ise "Şu cümleleri bilerek kuruyorum, komiğime gidiyor, hiç benlik değil" diyerek takipçilerini de güldürdü.

Kısa bir süre ise kızı Yaz ile bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, "Alarmım çaldı" diyerek esprili gönderilerini takipçilerini güldürmeye devam ediyor.