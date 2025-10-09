Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile zor anlarını paylaştı | Video

Hamilelik sürecinden itibaren tüm yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan oyuncu Gizem Karaca, 3 ay önce kızı Leyla Yaz'ı kucağına almıştı. Bu süreçte de olanları sosyal medya hesabından anlatan ünlü oyuncu, bu sefer yaşadığı zor anları, "Anneler beni anlar" diyerek paylaştı.