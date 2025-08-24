Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video
Anne olduktan sonra da sosyal medyada aktifliğini sürdüren Gizem Karaca, hem hamilelik sürecini hem de kızı Leyla Yaz’ın dünyaya gelmesinin ardından yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak doğumdan sonra 3 haftada nasıl 13 kilo verdiğini açıklayan güzel oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı.
Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" 24.08.2025
