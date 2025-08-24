Video Magazin Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video
24.08.2025 | 14:04

Anne olduktan sonra da sosyal medyada aktifliğini sürdüren Gizem Karaca, hem hamilelik sürecini hem de kızı Leyla Yaz’ın dünyaya gelmesinin ardından yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak doğumdan sonra 3 haftada nasıl 13 kilo verdiğini açıklayan güzel oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı.

