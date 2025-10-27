Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu! "Bir kutlamanızı alırız" | Video

27.10.2025 | 16:16

Ünlü oyuncu Gizem Karaca annelik sürecine dair her detayı samimi şekilde sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak minik kızı Leyla Yaz'ın 4 aylık olduğunu duyuran Gizem Karaca, "Bir kutlamanızı alırız" diyerek kızıyla kalpleri ısıran o anlarını paylaştı.