Trend Galeri Trend Magazin Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Ünlü şarkıcı Güllü, geçtiğimiz günlerde doğum gününde oğlu tarafından anılmıştı. Tuğberk, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla ilgi çekti. İşte o paylaşım!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 19:41
Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Arabesk müziğin güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkıları ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından geçen sürede acısı ilk günkü tazeliğini korurken, sanatçının doğum gününde yürek burkan bir gelişme yaşanmıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

OĞLUNDAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Annesinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Tuğberk Yağız Gülter, merhum şarkıcı Güllü'nün doğum gününü unutmamıştı. Sosyal medya hesabından annesinin güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşan acılı evlat, altına düştüğü kısa ama duygu yüklü notla takipçilerini de duygulandırmıştı.

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Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM..."

Annesine olan sevgisini ve özlemini tek bir cümleyle özetleyen Gülter, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"İyi ki doğdun meleğim..."

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

YENİ PAYLAŞIM

Annesinin doğum gününü unutmayan Tuğberk bu kez yaptığı yeni paylaşımla magazinde yer aldı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"İÇİMDE VERDİĞİM SAVAŞIN..."

Yaşananlar sonrası Tuğberk yeni paylaşımında, "İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz" dedi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"SUÇSUZ YERE BİRİNİ İÇERİ TIKIP ÖMRÜNÜ..."

Ayrıca Tuğberk, "Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim." ifadelerini kullandı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

GÜLLÜ'NÜN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEME OTURDU

Tuğberk'in bu paylaşımının ardından Güllü'nün yeni bir videosu da gündem oldu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

52 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün doğum gününde bu videosu yeniden sosyal medyada yer aldı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"52'DE NELER YAPACAĞIM BAK!" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oğlunun paylaşımının ardından Güllü'nün daha önce çekilen bir videosu da sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ünlü sanatçının videoda söylediği "52'de neler yapacağım bak!" sözleri, izleyenlerin dikkatini çekti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Şarkıcı Güllü'nün o videosu yeniden gündem oldu: 52'de neler yapacağım bak!

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

İşte Güllü'nün ölümü hakkında merak edilenler...

Yalova'daki evinin camından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, aile bireyleriyle ilgili gelişmeler de kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Olayla ilgili farklı iddialar ve spekülasyonlar konuşulurken, bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dosyada adli süreç devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme gelmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğberk Yağız Gülter, yasaklı madde kullanımı iddialarına ilişkin yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"YASAKLI MADDEYE RASTLANMADI"

Yağız Gülter avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaşım yaparak, "20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son olarak annesini andığı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımına düştüğü yürek yakan not, sosyal medyayı yasa boğdu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

İŞTE GÜLLÜ'NÜN O ANLARI...

Gülter'in, "Hep böyle bitirirdik setleri, belki kötü şeyler yaşanıyor olabilir ama yine böyle bitireceğiz sultanım, sana söz. Kimsenin olmadığı kadar hayranım sana, duruşuna, özgüvenine ve karakterine. Seni çok seviyorum valide sultanım. İyi ki varsın..." notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

DUYGUSAL PAYLAŞIMLA ANNESİNİ ANDI

Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla zor günler geçiren Tuğberk, geçtiğimiz günlerde de annesini bir paylaşımla anmıştı. Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren Gülter, bu paylaşımla yürekleri yakmıştı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

"Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu bayram elini öpemedim ama sen annnin elin öp benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çok da benim dünya güzelimin "

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Öte yandan Tuğberk geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür ve iftiralar atıldığını dile getirmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." demişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum!