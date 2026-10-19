Arabesk müziğin güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkıları ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından geçen sürede acısı ilk günkü tazeliğini korurken, sanatçının doğum gününde yürek burkan bir gelişme yaşanmıştı. OĞLUNDAN ANLAMLI PAYLAŞIM Annesinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Tuğberk Yağız Gülter, merhum şarkıcı Güllü'nün doğum gününü unutmamıştı. Sosyal medya hesabından annesinin güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşan acılı evlat, altına düştüğü kısa ama duygu yüklü notla takipçilerini de duygulandırmıştı. 'İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM...' Annesine olan sevgisini ve özlemini tek bir cümleyle özetleyen Gülter, paylaşımına şu notu düşmüştü: 'İyi ki doğdun meleğim...' YENİ PAYLAŞIM Annesinin doğum gününü unutmayan Tuğberk bu kez yaptığı yeni paylaşımla magazinde yer aldı. 'İÇİMDE VERDİĞİM SAVAŞIN...' Yaşananlar sonrası Tuğberk yeni paylaşımında, 'İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz' dedi. 'SUÇSUZ YERE BİRİNİ İÇERİ TIKIP ÖMRÜNÜ...' Ayrıca Tuğberk, 'Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi bunu öğrenmek. Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim.' ifadelerini kullandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp… GÜLLÜ'NÜN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEME OTURDU Tuğberk'in bu paylaşımının ardından Güllü'nün yeni bir videosu da gündem oldu. SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün doğum gününde bu videosu yeniden sosyal medyada yer aldı. '52'DE NELER YAPACAĞIM BAK!' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ Oğlunun paylaşımının ardından Güllü'nün daha önce çekilen bir videosu da sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ünlü sanatçının videoda söylediği '52'de neler yapacağım bak!' sözleri, izleyenlerin dikkatini çekti. Şarkıcı Güllü'nün o videosu yeniden gündem oldu: 52'de neler yapacağım bak! İşte Güllü'nün ölümü hakkında merak edilenler... Yalova'daki evinin camından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, aile bireyleriyle ilgili gelişmeler de kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Olayla ilgili farklı iddialar ve spekülasyonlar konuşulurken, bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dosyada adli süreç devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğberk Yağız Gülter, yasaklı madde kullanımı iddialarına ilişkin yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 'YASAKLI MADDEYE RASTLANMADI' Yağız Gülter avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaşım yaparak, '20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir. Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı. SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son olarak annesini andığı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımına düştüğü yürek yakan not, sosyal medyayı yasa boğdu. İŞTE GÜLLÜ'NÜN O ANLARI... Gülter'in, 'Hep böyle bitirirdik setleri, belki kötü şeyler yaşanıyor olabilir ama yine böyle bitireceğiz sultanım, sana söz. Kimsenin olmadığı kadar hayranım sana, duruşuna, özgüvenine ve karakterine. Seni çok seviyorum valide sultanım. İyi ki varsın...' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu. Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video DUYGUSAL PAYLAŞIMLA ANNESİNİ ANDI Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla zor günler geçiren Tuğberk, geçtiğimiz günlerde de annesini bir paylaşımla anmıştı. Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren Gülter, bu paylaşımla yürekleri yakmıştı. 'Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu bayram elini öpemedim ama sen annnin elin öp benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çok da benim dünya güzelimin ' Öte yandan Tuğberk geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür ve iftiralar atıldığını dile getirmişti. Sosyal medyada video çeken Tuğberk, 'Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor.' demişti. Ayrıca Tuğberk, 'Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen' ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum! ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA Tuğberk kendi kişisel hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. 'ZARAR VERENLERİN BURNUNDAN GELECEK' Tuğberk paylaşımında, 'Bitti.Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek.' ifadelerini kullanmıştı. Bir başka açıklama yapan Tuğberk şunları söylemişti: 'Kamuoyuna duyurulur, Yaşadığım bu süreç, hayatımın açık ara en zor günleri ve ayları olmuştur. Ne geçmişte kalmıştır ne de kolayca geçecektir. Annemi, bir gece uykusunda kaybetmemle başlayan bu dönem, daha en başından en ağır noktadan başlamıştır. Bu kaybın hemen ardından, şahsıma yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atılmıştır. 'Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız ve seviyesiz olduğu için uzun süre ciddiye almadım. Ancak bu süreç bana; çevremizde, annemin hayatında ve medyada ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız insanların bulunabildiğini ve güvenerek izlediğimiz haberlerin ne denli yönlendirilebilir, yalan ve iftira içerebilir olduğunu açıkça göstermiştir. 'YÜKÜ BENİM ÜZERİMDEN HAFİFLETMEYE ÇALIŞTILAR' 'Yetmezmiş gibi, annem ve mirası üzerinden planlar yaptığımı iddia ettiler; sanki bu dünyada annemi kaybettikten sonra maddi bir şeye ihtiyacım varmış gibi. Kendi vicdanlarındaki yükü benim üzerimden hafifletmeye çalıştılar.' 'PRİM YAPMAYA ÇALIŞTINIZ' 'Ne canlı yayından korktum ne de konuşmaktan ya da sorulara cevap vermekten kaçındım. Kimin oğlu olduğumu unutanlara açıkça hatırlatmak isterim: Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız; annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız. Kendinizi, sözde annenizmiş gibi; sözde sizi çok seven merhume sanatçı Güllü'nün çocukları gibi tanıttınız.' 'HERKES BU GERÇEKLE YÜZLEŞECEKTİR' 'İftira atanların ve yalan söyleyenlerin; bana daha önce ve sonrasında gönderdikleri mesajlar, kendileriyle ilgili belgeler ve somut bilgiler elimdedir. Bunların tamamı, çok yakında yapacağım canlı yayınlarda ve tamamen yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacaktır. O zaman isim isim konuşulacak; gazla yorum yaparak beni katil, hırsız, yalancı ya da başka sıfatlarla yaftalamaya çalışan herkes bu gerçekle yüzleşecektir. 'Ne film şirketleriyle görüştüm, ne annemin tek bir kostümüne başkasını dokundurdum, ne de annemden kalan herhangi bir şeyi kendi menfaatime kullandım. Bu gerçekleri ailem, yakın çevrem ve savcılık makamı eksiksiz şekilde bilmektedir. Ayrıca bu konu kimseyi ilgilendirmez; kimsenin haddine de değildir. 'ORTAYA ATILAN İDDİALARIN TAMAMI İĞRENÇ İFTİRALARDIR' 'İNŞALLAH YAPMAMIŞTIR DÜŞÜNCESİ, ARTIK TAMAMEN KOPMUŞTUR' 'Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'inşallah yapmamıştır' düşüncesi, artık tamamen kopmuştur. 'Ben yapmadım' yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. 'TÜM İLETİŞİMİMİ KESTİM' Tuğberk en sona ise annesiyle çocukluk fotoğrafını koydu. GÜNAYDIN, 26 Eylül 2025'te vefat eden Güllü'nün ölümü sonrası yeni ses kayıtlarına ulaşmıştı. Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekmişti. 11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı: 'Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi? 'SENİ KISKANIYORUM' Arabesk-fantezi müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen olayla ilgili pek çok soru hâlâ yanıt bulabilmiş değil. Olayın ilk anından itibaren konuyu yakından takip eden GÜNAYDIN, dün de anne ve kızın yeni ses kayıtlarına ulaşmıştı. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a iletmesi. GÜNAYDIN'ın ulaştığı çok sayıda ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği 'Ben seni hazmediyorum anne' sözleri oldu. Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor: KAYIP BİLEZİKLER NEREDE? 4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a 'Kocana selam söyle diyor' mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSE GÜLLÜ'NÜN OĞLU A HABER'E KONUŞMUŞTU! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı A Haber canlı yayınında, cinayetle ilgili olarak ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ı işaret etti: 'Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!' ''BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM' 'ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ' 'CANINA KIYMAYA KALKTI' Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır! YAĞIZ GÜLTER'İN İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR! Yalova'da Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen arabesk müziğin ünlü sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, beraberinde avukatıyla geldiği Yalova Adliyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, olay gecesi İstanbul'da olduğunu, gece saatlerinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını anlatarak, yoldayken aradığı komşusundan annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Sanatçının kızı Tuğyan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmasının ardından, müşteki sıfatıyla ifade veren Tuğberk'e Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 3 savcının 6 saat boyunca yönelttiği 26 soru dosyada cinayet şüphesini derinleştiren yeni bir aşama oluşturdu. İşte ifadeden öne çıkanlar: 'TUĞYAN İLE ANNEM ARASINDA SIK SIK TARTIŞMALAR OLURDU' Annesi ile ablası Tuğyan arasında sık sık tartışmaların olduğunu belirten Tuğberk, 'Bu tartışmalar hiç fiziksel şiddete dönüşmemişti. Annem her gün alkol alırdı. Hatırladığım kadarıyla market siparişlerinde 12 veya 24 tane ekstra shot bira siparişi verirdi. Bunları bitirdikten sonra sohbet devam ederse yine içmeye devam ederdi.' dedi. 'ANAHTARIM YOKTU, CAMI KIRIP EVE GİRDİM' Evde rastlanan cam kırıklıklarına açıklık getiren Tuğberk, kapıyı açmak için yan daireden eve girdiği sırada yaşananları da anlattı: 'Eve girmem gerekti ama anahtar bende değildi. Ablam da hiçbir şey almadan evden çıkmış. Polisler de olay yeri incelemeden sonra kapıyı çekip gitmişler. Onlarda da anahtar yoktu. Şifreli kapıyı yapan firmayı aradım ancak ulaşamayınca Instagram'dan mesaj attım. Sonuç itibarıyla ulaşamadığım için ben de eve girebilmek adına komşumuz Seval teyzenin terasından girebileceğimi düşündüm. Çilingire de haber veremedim çünkü bu kapı normal bir kapı değildi, şifreli bir kapıydı. Seval teyze izin verdi. Cam çift camlıydı, ilk yumruğumda birinci katmanı kırıldı. Cam kesikleri olunca montumu çıkarıp montumla vurdum. O da olmayınca Seval teyzenin saksının içinden bir taş alıp o şekilde camı kırdım ve içeri girdim.' 'ANNEMİN KASASININ İÇİNDEKİ YEŞİL SIRT ÇANTASINI ALDIM' Annesinin odasında küçük bir kasa olduğunu fakat bu kasanın kolu ve kilidinin bozuk olduğunu söyleyen Tuğberk, 'Annem orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Zaten aldığı bilezikleri de her zaman kolunda taşırdı. Kasadaki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çanta hala evimde. Çantada anneannemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardı. Annemin babamın sattırdığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi veya vekaletname gibi kağıtlar vardı.' dedi. 'KELEBEK VAR MI?' ŞEKLİNDE DUYDUĞUM SÖZLERİ ABLAM SÖYLÜYOR' Annesinin Tuğyan'ın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini, orada 'Hadi görüşürüz' sözcüğünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü söyleyen Tuğberk, 'Ama çok da emin değilim. Çünkü ben bunu uzun süre önce bir kere dinlemiştim. Olayın olduğu ilk zamanlardı. Annem deyip geçtim. Son zamanlarda tekrar dinlemedim, uzun uzun muhakeme yapmadım. Ses kaydında 'Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Or.spu.' şeklindeki sözler anneme aittir. Bazı sesleri tam olarak duyamasam da annemin söylediği kelimeler var ama müzik ve oynama sesinden net olarak duyamıyorum. Sizin 'Bırak beni' olarak duyduğunuz ses de anneme ait. Sultan'ın 'Ben oynamayı bilmiyorum ki.' sesi Sultan'a ait. Videoda dinlediğim 'Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan' kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında 'Gerek var mı?' ya da 'Kelebek var mı?' şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. 'Gel bakalım.' diye anladığım sözü de ablam söylüyor. Videonun sonundaki 'Hadi görüşürüz' kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki 'hadi görüşürüz' cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum' diye konuştu. 'ANNEM CAMLARDAN HEP KORKAR' Tuğyan Ülker ifadesine şöyle devam etti: 'Annem camlardan her zaman korkar hatta temizlikçi kadına bile 'Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık.' derdi. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş.O günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Bir kaza olmasından hep endişe eder. Kendisi de açık camdan ürker. Kolay kolay yaklaşmaz ancak kapatmak ya da perdeyi çekmek için vs zorunlu durumlarda yaklaşır.' 'ANNEMİN CAMIN ÖNÜNDE DURMASI İÇİN 3 SEBEP VAR' 'Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. Çünkü dediğim gibi açık camdan korkardı, camı kapatmak istemiş olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez, oynamak isterse geniş alana geçmek ister. Tuğyan'ın odasındaki Tuğyan'ın yatağı bir hafta önce cama paraleldi. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi. Benim tahminim ablam deli yatar diye annem düşünüp yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez.' 'ANNEM KERVANDAN NEFRET EDERDİ! İLK SEBEBİ TUĞYAN' Annem, Kervan'dan (ablasının evli sevgilisi) nefret ederdi. Bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Kervanla annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Sahne kültüründe şöyle bir şey vardır; en ön masada oturan kişi paraları sayarak yeri attığı zaman o para sanatçı ve saz ekibine verilir. Yine böyle bir sahne sırasında Kervan'ın amcası en ön masada oturmuş. Kervan'ın amcası para saçmış, annem de bu esnada Kervan'ın amcasının yanına gidip 'Hadi ver bakalım, paran bittiyse pos makinesi getirin.' demiş, bu olay nedeniyle Kervan ile ablam Tuğyan tartışmış. Hatta sonrasında Tuğyan arabanın içinden Kervan'la konuşurken annem Kervan'ın Tuğyan'a zarar verdiğini düşünerek Kervan'ın arabasına ve Kervan'a zarar vermiş, arabanın plakasını bile hatırlıyordu. Sonrasında Kervan tuğyan'a 'Annen seni para karşılığında sattı.' demişti. Ben üçü ile de görüşüp bu durumu düzelttim. Hatta ablam Tuğyan'a çekmiş olduğu mesajlarda mevcuttur. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. İntihar meselesi de budur. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın Kervan'dan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam Kervan'ı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme 'Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin.' 'TUĞYAN, ANNEMİ KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR' 'Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. 'Kervan için Ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?' şeklinde soruldu; Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi.' 'ANNEM MALKATAYI ÇOK SEVERDİ O ŞARKI İÇİN ORAYA GİTTİ' Annesinin Malkata şarkısını çok sevdiğini Malkata şarkısının açık olduğu için o odaya gittiğini düşündüğünü söyleyen, Tuğberk, 'Çünkü Malkata şarkısına dayanamazdı. Annemin Malkata'yı sevdiğini, bu şarkıya dayanamadığını herkes bilir. Zaten annem oynama seslerini de duymuş olabilir. Odaya gitme sebebi bu olabilir. TUĞYAN GEÇMİŞİNDE UYUŞTURUCU KULLANIYORDU Tuğyan'ın geçmişinde uyuşturucu kullandığını söyleyen Tuğberk, 'Annemin de uyuşturucuyu bıraktırmak için çok uğraştığını biliyorum. Tuğyan kendi beyanına göre bu uyuşturucuyu 5-7 sene önce bırakmış, ondan sonra hiç içmediğini söylüyor. Ancak ben şunu da söylemek durumundayım. Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9'u yalandır. Çok yalan söyleyen biridir. Ablan Tuğyan'dan veya Sultan'dan cinayet gibi şey gerçekleştiğine dair şüpheli hiç oluştu mu?' sorusuna ise Tuğberk, 'Aslında benim bu süreçte şüphem oluşmuştur. Benim şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan'ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, ablam olaydan sonra çok üzgündü, sürekli çığlık atıyordu, onun o üzüntüsünü görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ancak ablamın kişiliği yukarıda belirttiğim gibi yalancılık vardır, menfaati çok sever, ilişkisi için yapamayacağı şey yoktur. Ablam ile ara ara Kervan sebebiyle kavga ederdi. Sinirli, agresif ve kavgacı bir yapısı vardır. Şimdi tüm olayları, Sultan'ın verdiği itiraf ifadesini düşününce aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse, yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendini inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar' dedi. 'BENİM BU OLAYIN GERÇEKLİĞİ İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOKTUR' Olayın gerçeği ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Tuğberk, 'Gerçek nedir hala da bilemiyorum ancak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Tuğyan olaydan sonra bana annemi ittim diye bir şey söylemedi, zaten böyle bir şey de konuşmadık hatta onu cezaevine perşembe günü gidersem böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da bilmiyorum. Vereceğim cevaptan korkuyorum inşallah böyle bir şey yapmamıştır diye ümit ediyorum. Benim onların kaçma planları ile ilgili bir bilgim yoktur. Hatta kaçmayla ilgili ses kaydı medyaya düşünce ben de Tuğyan'a whatsapp tan Tuğyan'a 'Biraz önce öğrendim, bu Gürcistan, Fransa muhabbetleri ne, hayırdır, nereye kaçmayı planlıyorsun, niye?' diye yazdım, o da bana bir şey yazmadı, sonra ben onu aradım, kızdım, o da bana böyle bir kaçma planının olmadığını, ses kayıtlarının kesilip biçildiğini öyle servis edildiğini söyledi, ben de aslı varsa sen ver dedim. Yine bu konuşmamızda Bircan'a attığı annemle ilgili mesajların hesabını bana vereceksin demiştim. O bana herhangi bir cevap vermedim. Ben size her konuda gerçeğin ortaya çıkması için yardımcı olmaya hazırım o yüzden benim telefonumu da inceleyebilirsiniz kullandığım iphone 15 promax telefonumu rızamla incelenmek üzere vermek istiyorum' dedi.