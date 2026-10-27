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İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün Galatasaray- Fenerbahe maçını izlemek üzere stada geldi. İbrahim Tatlıses, 'altın ufağım' diye seslendiği Elif Ada'yı da maça getirdi. İşte o anlar!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 00:08
İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Gerek müzik kariyeri gerekse özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda en küçük kızının nostaljik sürpriziyle gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı son derece samimi ve sevgi dolu bir paylaşımla kutlamıştı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Elif Ada, bu özel gün için adeta zamanı geriye sardı ve takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü. Babası İbrahim Tatlıses ile olan henüz küçücük bir bebek olduğu dönemlere ait nostaljik bir videoyu gün yüzüne çıkaran Elif Ada, paylaşımının altına eklediği notla herkesin içini ısıtmıştı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"MEYVESİ OLMASA DA GÖLGESİ YETER"

Babasının kendisine "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada, gönderisinde bir babanın evladı için ne anlama geldiğini şu derin ve anlamlı sözlerle ifade etmişti:

"Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam"

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Baba çınar gibidir..."

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İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

HAYRANLARINA SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bugün sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaptı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

KIZIYLA MAÇA GİTTİ

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez futbol tutkusuyla dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmek üzere stadyuma gelen Tatlıses, kızı Elif Ada'yı da yanında getirdi.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

İŞTE O PAYLAŞIM

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü türkücünün, kızıyla birlikte derbi heyecanına ortak olması dikkat çekti. Tatlıses'in sevgiyle "altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada ile birlikte stadyumda görüntülenmesi de ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

İbrahim Tatlıses, Elif Ada ve annesi ile maç öncesi yemek de yedi.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR!"

Tatlıses, kızı Elif Ada'yla pozunu paylaşıp altına ise, "Bugün kızım için Rams Parkta'yım altın ufağım ne derse o olur!" notunu ekledi.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Fenerbahçeli İbrahim Tatlıses 'altın ufağım' dediği Elif Ada'yla derbi maçını izledi

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

BAKIN KİMLER BABALAR GÜNÜNÜ NASIL KUTLAMIŞ!

BERKAY ŞAHİN

Üçüncü kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den kalpleri ısıtan bir Babalar Günü jesti geldi.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Sosyal medya hesabından kızlarının babalarıyla olan sevgi dolu neşeli karelerini ardı ardına paylaşan Özlem Ada Şahin, eşine olan aşkını ve hayranlığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"EN GÜZEL YANIN KALBİN..."

Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı:

"Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Şimdi çok yakında üçüncü kez baba olmaya hazırlanırken, biliyorum ki bir çocuk daha senin sevgine, şefkatine ve tertemiz kalbine sahip olduğu için çok şanslı olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim"

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

FERDİ TAYFUR'UN MEZARI DOLUP TAŞTI

Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz efsanesi, şarkılarıyla nesilleri büyüten usta sanatçı Ferdi Tayfur, aramızdan ayrılışının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, bu Babalar Günü'nde de unutulmadı. Ferdi Tayfur'un mezarı sevenleri ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Mezar başında dualar okunurken, usta sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar yerinde kendisini gören hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla takdir topladı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Saya kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK NASİHATİ..."

Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:

"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

YASEMİN ŞEFKATLİ

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Her paylaşımlarıyla sempati toplayan ünlü çiftten, Babalar Günü'nde de herkesi duygulandıran fotoğraflar geldi. Şefkatli, eşinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"EMİR VE AYEL'İN KAHKAHALARININ SEBEBİ SENSİN"

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in tekli bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları düştü:

"Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günün kutlu olsun. "

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

"BUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR MİRAS YOK"

Ünlü isim, eşi İdo'nun ikizleriyle birlikte doğada yürüdüğü siyah beyaz bir diğer kareye ise şu notu ekleyerek herkesin kalbine dokundu: "Bir gün büyüdüklerinde, dönüp arkalarına baktıklarında en çok senin sevgini hatırlayacaklar. Bundan daha değerli bir miras yok."

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Şefkatli aynı zamanda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de Babalar Günü'nü kutladı. Yasemin Şefkatli, dede-torunun yan yana olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, "Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

CEYHUN FERSOY

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor.