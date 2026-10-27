İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbiyi izledi

Gerek müzik kariyeri gerekse özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda en küçük kızının nostaljik sürpriziyle gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı son derece samimi ve sevgi dolu bir paylaşımla kutlamıştı. Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Elif Ada, bu özel gün için adeta zamanı geriye sardı ve takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü. Babası İbrahim Tatlıses ile olan henüz küçücük bir bebek olduğu dönemlere ait nostaljik bir videoyu gün yüzüne çıkaran Elif Ada, paylaşımının altına eklediği notla herkesin içini ısıtmıştı. 'MEYVESİ OLMASA DA GÖLGESİ YETER' Babasının kendisine 'Altın ufağım' diye hitap ettiği Elif Ada, gönderisinde bir babanın evladı için ne anlama geldiğini şu derin ve anlamlı sözlerle ifade etmişti: 'Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam' Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: 'Baba çınar gibidir...' HAYRANLARINA SÜRPRİZ PAYLAŞIM Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bugün sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaptı. KIZIYLA MAÇA GİTTİ Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez futbol tutkusuyla dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmek üzere stadyuma gelen Tatlıses, kızı Elif Ada'yı da yanında getirdi. İŞTE O PAYLAŞIM Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü türkücünün, kızıyla birlikte derbi heyecanına ortak olması dikkat çekti. Tatlıses'in sevgiyle 'altın ufağım' diye hitap ettiği Elif Ada ile birlikte stadyumda görüntülenmesi de ilgi gördü. İbrahim Tatlıses, Elif Ada ve annesi ile maç öncesi yemek de yedi. 'ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR!' Tatlıses, kızı Elif Ada'yla pozunu paylaşıp altına ise, 'Bugün kızım için Rams Parkta'yım altın ufağım ne derse o olur!' notunu ekledi. Fenerbahçeli İbrahim Tatlıses 'altın ufağım' dediği Elif Ada'yla derbi maçını izledi BAKIN KİMLER BABALAR GÜNÜNÜ NASIL KUTLAMIŞ! BERKAY ŞAHİN Üçüncü kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den kalpleri ısıtan bir Babalar Günü jesti geldi. Sosyal medya hesabından kızlarının babalarıyla olan sevgi dolu neşeli karelerini ardı ardına paylaşan Özlem Ada Şahin, eşine olan aşkını ve hayranlığını dile getirdi. 'EN GÜZEL YANIN KALBİN...' Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı: 'Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun. Şimdi çok yakında üçüncü kez baba olmaya hazırlanırken, biliyorum ki bir çocuk daha senin sevgine, şefkatine ve tertemiz kalbine sahip olduğu için çok şanslı olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim' FERDİ TAYFUR'UN MEZARI DOLUP TAŞTI Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz efsanesi, şarkılarıyla nesilleri büyüten usta sanatçı Ferdi Tayfur, aramızdan ayrılışının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, bu Babalar Günü'nde de unutulmadı. Ferdi Tayfur'un mezarı sevenleri ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Mezar başında dualar okunurken, usta sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar yerinde kendisini gören hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla takdir topladı. Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Saya kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu. Muhabirin, 'Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?' sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi: 'Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum.' 'BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK NASİHATİ...' Röportajın devamında muhabirin, 'Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?' sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı: 'En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak.' YASEMİN ŞEFKATLİ 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Her paylaşımlarıyla sempati toplayan ünlü çiftten, Babalar Günü'nde de herkesi duygulandıran fotoğraflar geldi. Şefkatli, eşinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı. 'EMİR VE AYEL'İN KAHKAHALARININ SEBEBİ SENSİN' Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in tekli bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları düştü: 'Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günün kutlu olsun. ' 'BUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR MİRAS YOK' Ünlü isim, eşi İdo'nun ikizleriyle birlikte doğada yürüdüğü siyah beyaz bir diğer kareye ise şu notu ekleyerek herkesin kalbine dokundu: 'Bir gün büyüdüklerinde, dönüp arkalarına baktıklarında en çok senin sevgini hatırlayacaklar. Bundan daha değerli bir miras yok.' Şefkatli aynı zamanda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de Babalar Günü'nü kutladı. Yasemin Şefkatli, dede-torunun yan yana olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, 'Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız' notunu düştü. CEYHUN FERSOY 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada sık sık eğlenceli videolarıyla adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızları Karya ile olan Babalar Günü neşesiyle gündeme geldi. KIZI KARYA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ! Ceyhun Fersoy, kızı Karya'ya unutulmaz bir Babalar Günü jesti yaptı. Kızı Karya'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen ünlü oyuncu, izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı. Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı... Videoda Karya'nın yüzü görünmese de ünlü oyuncunun şarkı söylerken etrafa saçtığı o baba neşesi ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı. NESLİHAN ATAGÜL'DEN DE SAMİMİ AİLE KARESİ GELDİ Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı. Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek 'Seni çok seviyoruz' notunu düştü. Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı... Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu... Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor. 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı. Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını söylediği anlar yer aldı. Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: 'Bana bir masal anlat baba...' Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Selma Konak yayınladığı videoya, 'Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun' İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti. İdo paylaştığı kareye, 'Babalar günümüz kutlu olsun Babam' notunu düştü. EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, 'Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı. YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu. Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü: 'İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ...' 'Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun.' Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı. BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN... Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti. Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı. Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, hayatındaki iki önemli erkeği; eşi Yağmur Atacan'ı ve merhum babası Niyazi Üçer'in Babalar Günü'nü kutladı. Altuğ gönderisine şu notu düştü: 'Babalar Gününüz Kutlu Olsun' Altuğ'un takipçileri ve yakın dostları, paylaşımın altına çok sayıda beğeni yorumu bıraktı. 'İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ' Geçtiğimiz aylarda da hem babası Niyazi Altuğ'un hem de kardeşinin doğum gününü aynı kareyle kutlayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notla özlemini dile getirmişti. Altuğ paylaşımına, 'Doğum gününüz kutlu olsun canım babam&canım kardeşim' notunu düşmüştü. Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz? ASLI ENVER ASLI ENVER VE BABASI YASMİN ERBİL YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE BABASI PINAR DENİZ PINAR DENİZ VE BABASI CEYDA DÜVENCİ CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ YALÇIN DÜMER YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER DENİZ HAMZAOĞLU DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM DEMET AKALIN DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN SEREN SERENGİL SEREN SERENGİLN VE BABASI ÖZTÜRK SERENGİL BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI BÜLENT ÖZÇİVİT ESR EROL ESRA EROL VE BABASI SEYFİ GÖÇMEN IRMAK ÜNAL IRMAK ÜNAL VE BABASI CİHAN ÜNAL KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE BABASI ERDEM TATLITUĞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN VE BABASI RAMAZAN EVCEN BERGÜZAR KOREL BERGÜZAR KOREL VE BABASI TANJU KOREL ÖZGE ULUSOY ÖZGE ULUSOY VE BABASI HAYDAR ULUSOY ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR VE BABASI ENDER ALKOÇLAR ALİ SUNAL ALİ SUNAL VE BABASI KEMAL SUNAL MURAT BOZ MURAT BOZ VE BABASI CAFER BOZ YONCA CEVHER YENEL YONCA CEVHER YENEL VE BABASI MAHMUT CEVHER ITIR ESEN ITIR ESEN VE BABASI HAYRİ ESEN YAPRAK ÖZDEMİROĞLU YAPRAK ÖZDEMİROĞLU VE BABASI ATİLLA ÖZDEMİROĞLU GÜLŞAH SOYDAN GÜLŞAH SOYDAN VE BABASI SELİM SOYDAN ALİZE GÖRDÜM ALİZE GÖRDÜM VE BABASI ALTAN GÖRDÜM FADİK SEVİN ATASOY FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY MURAT ARKIN MURAT ARKIN VE BABASI CÜNEYT ARKIN