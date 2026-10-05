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Kadir İnanır'ın miras tartışması büyüyor! Halil Ergün'den yeğeni Levent İnanır'a tepki: 'Ayıp ediyorsun'
Kadir İnanır'ın miras tartışması büyüyor! Halil Ergün'den yeğeni Levent İnanır'a tepki: "Ayıp ediyorsun"
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmaları büyümeye devam ediyor. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın dayısının mirasıyla ilgili açıklamalarına yakın dostu Halil Ergün'den sert tepki geldi.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:27