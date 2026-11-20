Takipçileri sanatçıya "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Saçları harika olmuş" sözleriyle destek verdi. Yeni görünümüyle beğeni toplayan Kibariye, enerjisi ve yıllara meydan okuyan tarzıyla bir kez daha adından söz ettirdi.