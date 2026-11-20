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Kibariye'yi görenler gözlerine inanamadı! Kuaför çıkışı bambaşka birine dönüştü: 'Ağlayarak girdim...'
Kibariye'yi görenler gözlerine inanamadı! Kuaför çıkışı bambaşka birine dönüştü: "Ağlayarak girdim..."
Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, bu kez şarkılarıyla değil, geçirdiği imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını yenileyerek farklı bir görünüme kavuşan sanatçının yeni hali ve kuaför çıkışında söylediği sözler sosyal medyada ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 08:50