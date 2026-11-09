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Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bugün davet edildiği bir etkinliğe katıldı. Ajda Pekkan, bu etkinlikte enerjisi ve güzelliğiyle katılımcıların beğenisini kazandı. İşte Ajda Pekkan'ın dikkat çeken o halleri!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:46
Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Ajda Pekkan, Bursa konseri öncesi şehirde yürüyüş yaparken enerjisiyle dikkat çekmişti.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü sanatçı, yeni şarkısı "Şahsen Ben"i sokak ortasında bağıra çağıra söylemişti.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Pekkan'ın şarkıyı büyük bir keyifle seslendirdiği anlar kameralara yansımıştı.

Ajda Pekkan yine enerjisiyle gündemde! Yeni şarkısını sokakta söyledi | Video

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Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

O renkli görüntüler kısa sürede dikkat çekmişti.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte enerjisi ve göz kamaştıran görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Yıllara meydan okuyan tarzıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı, davetlilerden tam not aldı.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

80 yaşındaki sanatçı, etkinlik boyunca sergilediği enerjik tavırları ve şıklığıyla katılımcıların ilgi odağı oldu.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Her dönem tarzıyla konuşulmayı başaran Süperstar, etkinlikteki görünümüyle bir kez daha beğeni topladı.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Şıklığı ve dinamik görüntüsüyle objektiflere yansıyan Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle yıllara meydan 80 yaşındaki Pekkan, enerjisiyle sosyal medyayı salladı

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979