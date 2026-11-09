Ajda Pekkan, Bursa konseri öncesi şehirde yürüyüş yaparken enerjisiyle dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, yeni şarkısı 'Şahsen Ben'i sokak ortasında bağıra çağıra söylemişti. Pekkan'ın şarkıyı büyük bir keyifle seslendirdiği anlar kameralara yansımıştı. Ajda Pekkan yine enerjisiyle gündemde! Yeni şarkısını sokakta söyledi | Video O renkli görüntüler kısa sürede dikkat çekmişti. Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte enerjisi ve göz kamaştıran görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıllara meydan okuyan tarzıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı, davetlilerden tam not aldı. 80 yaşındaki sanatçı, etkinlik boyunca sergilediği enerjik tavırları ve şıklığıyla katılımcıların ilgi odağı oldu. Her dönem tarzıyla konuşulmayı başaran Süperstar, etkinlikteki görünümüyle bir kez daha beğeni topladı. Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi! Şıklığı ve dinamik görüntüsüyle objektiflere yansıyan Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Güzelliğiyle yıllara meydan 80 yaşındaki Pekkan, enerjisiyle sosyal medyayı salladı İşte diğer ünlü isimlerin yaşları GÖNÜL YAZAR 12 Ağustos 1936 BÜLENT ERSOY 9 Haziran 1952 BANU AKLAN 1 Nisan 1958 DEMET AKALIN 23 Nisan 1972 MEHMET ASLANTUĞ 25 Eylül 1961 YILDIZ TİLBE 16 Temmuz 1966 HÜLYA KOÇYİĞİT 12 Aralık 1947 EBRU ŞALLI 15 Ocak 1977 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 HÜLYA AVŞAR 10 Ekim 1963 SİBEL CAN 1 Ağustos 1970 SERDAR ORTAÇ 16 Şubat 1970 PERİHAN SAVAŞ 14 Haziran 1957 ORHAN GENCEBAY 4 Ağustos 1944 ÇAĞLA ŞIKEL 2 Ocak 1979 SERPİL ÇAKMAKLI 19 Mayıs 1962 CEYDA ATEŞ 14 Ekim 1988 KIVANÇ TATLITUĞ 27 Ekim 1983 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ 12 Temmuz 1976 MERYEM UZERLİ 12 Ağustos 1983 ÖZCAN DENİZ 19 Mayıs 1972 OKTAY KAYNARCA 27 Ocak 1965 TÜRKAN ŞORAY 28 Haziran 1945 NEBAHAT ÇEHRE 15 Mart 1943 SEDA SAYAN 30 Aralık 1962 NUR FETTAHOĞLU 12 Kasım 1980 DEMET AKBAĞ 23 Aralık 1959