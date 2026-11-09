Trend Galeri Trend Magazin Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bugün davet edildiği bir etkinliğe katıldı. Ajda Pekkan, bu etkinlikte enerjisi ve güzelliğiyle katılımcıların beğenisini kazandı. İşte Ajda Pekkan'ın dikkat çeken o halleri!

Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:46