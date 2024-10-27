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Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İlayda Kutevu isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçti. Yarışmacı beşinci soruda karşısına çıkan 'İstiklal Marşı' sorusunda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 27.10.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:57
Kim Milyoner Olmak İster’de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'İstiklal Marşı' sorusunda elendi! İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

İLK BARAJ SORULARINI KOLAYLIKLA GEÇTİ!

Bu hafta programa katılan İlayda Kutevu isimli yarışmacı, 10 bin TL'lik dördüncü soruya kadar başarılı bir şekilde ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

BEŞİNCİ SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmacı beşinci soruyu görmeye de hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

MİLYONER'DE 'İSTİKLAL MARŞI' SORUSU

Beşinci soruda yarışmacının karşısına, "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'İstiklal Marşı' sorusunda elendi! İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

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