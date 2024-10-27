Kim Milyoner Olmak İster'de hikayesiyle damga vurdu!

ATV’nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Neslihan Emine Hoşsöz isimli yarışmacı, anlattıklarıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı, henüz üçüncü soruda heyecanına yenik düştü. Yarışmacının verdiği tepki de programa damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!