Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV’nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İlayda Kutevu isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçti. Yarışmacı beşinci soruda karşısına çıkan ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!