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Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Elif Buse Doğan, yaptığı makyajla adeta bambaşka biri oldu. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:10
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

"Samsak Döveci" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, son dönemde çıkardığı projelerle ve yoğun konser takvimiyle müzik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Popülerliğini koruyan ve kendine has tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, yoğun geçen sezonun ardından dinlenme sürecine girmişti.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Yorgunluk atmak için tatil sezonunu açan Doğan, soluğu Muğla Göcek'te almıştı. Hamam Koyu'nda demirli bir teknede sakinliğin tadını çıkaran, gün boyu güneşlenip kitap okuyan şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bırakmıştı.

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Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Tekneden denize atladığı anlar objektiflere yansıyan Elif Buse Doğan'ın bu görüntüleri, akıllara daha önce verdiği bir röportajı getirmişti.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Ünlü şarkıcı, basının tatil fotoğrafları hakkındaki soruları üzerine, "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Habertürk'te yer alan habere göre, Göcek koylarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Doğan, bu kez kameralardan kaçamamıştı.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Elif Buse Doğan, bugün ise yeni paylaşımıyla gündem oldu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kişisel hesabından yeni görüntülerini paylaşan Doğan, tercih ettiği makyaj tarzıyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Alışılmış görüntüsünden farklı tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Yoğun makyajı ve değişen görünümüyle takipçilerinin karşısına çıkan Elif Buse Doğan, sosyal medyada merak uyandırdı.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Ünlü şarkıcı, makyaj sonrası bambaşka biri oldu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan'ın o halleri gündem oldu

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Güçlü sesi ve duru güzelliğiyle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Gönlünü çalacak erkekte aradığı özellikleri tek tek sıralayan Doğan, nasıl birine aşık olacağını da ilk kez anlatmıştı. Elif Buse Doğan, "Hayatımda artık beni yoran değil, büyüten ilişkiler istiyorum. Sessizliği bile huzur olan insanlara ihtiyaç var" diyerek gönlünü çalacak kişide aradığı özellikleri söylemişti.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Oyuncu Burcu Özberk de geçen günlerde özel hayat açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Özberk, katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.