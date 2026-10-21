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Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...
Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...
Yükselen sel suları yüzünden çocuklarıyla birlikte evlerinde mahsur kalan Elif Ece Uzun, zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla zorlu arazi şartlarını aşıp güvenli bölgeye ulaştırılan ünlü manken, günlerdir evine giremediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 10:02