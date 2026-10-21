Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

"ÇOK EMEK VERDİNİZ"

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Boz, "Allah sizden razı olsun. Çok emek verdiniz, birçok insanı burada tahliye ettiniz. İyi ki varsınız, cansınız" ifadelerini kullandı. Boz, daha sonra yaptığı açıklamada da polis dalgıç ekipleri, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT, UMKE ve itfaiye başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına katılan herkese gönülden teşekkür ederek kendisini arayan ve merak edenlere de minnettarlığını dile getirdi. Yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten şarkıcı, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.