Trend Galeri Trend Magazin Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yükselen sel suları yüzünden çocuklarıyla birlikte evlerinde mahsur kalan Elif Ece Uzun, zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla zorlu arazi şartlarını aşıp güvenli bölgeye ulaştırılan ünlü manken, günlerdir evine giremediğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 10:02
Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Sakarya'da yaşayan Elif Ece Uzun, sel felaketinden etkilendi.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Evde mahsur kalan manken ve çocukları, zorlu şartlarda tahliye edildi. Günlerdir evine giremeyen Uzun, "Evimizin önündeki dere neredeyse bir insan boyu yüksekliğindeydi. AFAD ekipleri bize ulaştı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

2.5 kilometre dağlardan yürüyüş yapıp, karşı tarafa geçebildik. Çocuklar o sırada çok ağladı. Yanımızda kimliğimiz bile yok. Bir yakınımızın evine sığındık, mağduruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR, BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN EVİNİ DE SU BASMASINA NEDEN OLMUŞTU. O İSİMLERDEN BİRİ DE İDO-YASEMİN TATLISES ÇİFTİYDİ

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin villasının en alt katında su baskınına neden oldu!

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yaşadıkları durumu anlatan Yasemin Tatlıses, evlerinin alt katını su bastığını ve bu nedenle sesinin çıkmadığını söyledi.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Ünlü isim, açıklamasında "Bugüne şükür" diyerek yaşananlara rağmen şükretmeyi ihmal etmedi.

Kepçelerle ve botlarla kurtarılan Nazan Öncel o anları paylaştı

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Öte yandan İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın evinde büyük maddi hasara yol açtı. Yoğun yağışın ardından evin bahçe katındaki tavanın çökmesiyle ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Tavan parçalarının yere savrulduğu, çevrenin enkaz ve döküntülerle kaplandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sayarı, yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan ünlü astrolog, hayatı boyunca böyle şiddetli bir yağmur ve fırtınaya tanık olmadığını belirtti. Çökme sırasında bahçe katında bulunmamasının olası bir faciayı önlediğini dile getiren Sayarı, "Arkadaşlar, bahçe katında tavan çöktü. Ben 54 yaşındayım, böyle bir yağmur fırtına görmedim. Allah'tan orada oturmuyordum" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serperken, evde meydana gelen hasarın boyutu paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi. Kısa sürede dikkat çeken paylaşım, Sayarı'nın takipçileri arasında da endişeye neden oldu.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yaşadığı talihsiz olayın ardından ünlü astrologun paylaşımı, İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açabileceği hasarları bir kez daha gündeme taşıdı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

MURAT BOZ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul'da gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına neden olurken Sarıyer Maslak-Ayazağa'da bulunan Phoenix Stüdyoları da sular altında kaldı. Çekim için stüdyoda bulunan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir, su seviyesinin hızla yükselmesi ve elektriklerin kesilmesi nedeniyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşan Murat Boz, stüdyonun çevresinin tamamen suyla kaplandığını belirterek yetkililerden acil yardım beklediklerini ifade etti. Demet Özdemir de Cendere yolundaki stüdyoda mahsur kaldıklarını duyurarak ilgili birimlere çağrıda bulundu.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Suyun yükselmeye devam etmesi üzerine yeni bir paylaşım yapan Murat Boz, "Son 10-15 basamağımız. Su içeriye dolmaya devam ediyor maalesef" sözleriyle yaşadıkları tehlikeyi gözler önüne serdi. Bölgeye sevk edilen polis dalgıç ekipleri, itfaiye ve diğer kurtarma birimleri, kamyon, minibüs, iş makineleri ve botlarla mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Gece boyunca devam eden operasyonlarda yaklaşık 200 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Murat Boz ve Demet Özdemir de kurtarıldı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Tahliye sırasında sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla görüntü paylaşan Murat Boz, saat 04.09'da polis dalgıç ekiplerinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

"ÇOK EMEK VERDİNİZ"

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Boz, "Allah sizden razı olsun. Çok emek verdiniz, birçok insanı burada tahliye ettiniz. İyi ki varsınız, cansınız" ifadelerini kullandı. Boz, daha sonra yaptığı açıklamada da polis dalgıç ekipleri, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT, UMKE ve itfaiye başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına katılan herkese gönülden teşekkür ederek kendisini arayan ve merak edenlere de minnettarlığını dile getirdi. Yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten şarkıcı, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

ALİŞAN'IN DA LÜKS VİLLASINI SU BASTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken ünlü şarkıcı Alişan'ın evinin bodrum katını da su bastı. Beline kadar su dolan bodrum katında biriken suların tahliyesi için İstanbul İtfaiyesi ekipleri çalışma yürüttü.

Evinin önü göle döndü! Berfu Yenenler'den korkutan paylaşım

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bodrum katındaki suyun tamamen boşaltıldığını belirten Alişan, itfaiye ekipleriyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşadığı olayın ardından İstanbul İtfaiyesi ekiplerine teşekkür eden Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler."

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Alişan'ın paylaşımı, zor koşullarda görev yapan ekiplere yönelik teşekkür mesajıyla öne çıktı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu da arttı.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

ÜNLÜ ŞARKICININ DA EVİNİ SU BASTI!

Günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Kent genelinde su baskınları meydana gelirken, yağıştan etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Aylin Coşkun oldu.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle Aylin Coşkun'un evini su bastı! | Video

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Sağanak yağış sonrası evini su basan ünlü şarkıcı, yaşadığı zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Manken Elif Ece Uzun sel felaketini yaşadı! Çocuklarıyla mahsur kaldı, günlerdir evine giremiyor...

Evindeki su birikintilerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Coşkun'un gönderisi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.