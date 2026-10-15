Haberler Yaşam Haberleri Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:04

Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada

Sakarya’da dün gece başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, şehrin birçok noktasında sel ve taşkınlara neden oldu. Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi’nden geçen derenin taşması sonucu dere kıyısındaki iki katlı villa sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Evin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada
  • ABONE OL

Sakarya'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle şehrin birçok noktasında sel ve taşkınlar meydana geldi. Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde ise Akçay Deresi yatağında bulunan iki katlı ev, sel sularının etkisine dayanamayarak yıkıldı. Evin daha önce tahliye edilmesi dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Sel sularına dayanamayan iki katlı evin dereye devrildiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. SABAH'a konuşan Sapanca Fevziye Mahallesi Muhtarı Hasan Çelik, "Afet gerçekten çok büyük. Su seviyesinin yükseldiğini ve tehlikenin kapıda olduğunu fark ettiğimiz anda hemen refleks gösterdik. Evi önceden aileye boşalttırdık. Ev yıkıldığında içeride kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı ve en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır." diye konuştu.

#SAPANCA #SAKARYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA