Sel suları iki katlı evi yerle bir etti! O anlar kamerada

Sakarya'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle şehrin birçok noktasında sel ve taşkınlar meydana geldi. Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde ise Akçay Deresi yatağında bulunan iki katlı ev, sel sularının etkisine dayanamayarak yıkıldı. Evin daha önce tahliye edilmesi dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Sel sularına dayanamayan iki katlı evin dereye devrildiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. SABAH'a konuşan Sapanca Fevziye Mahallesi Muhtarı Hasan Çelik, "Afet gerçekten çok büyük. Su seviyesinin yükseldiğini ve tehlikenin kapıda olduğunu fark ettiğimiz anda hemen refleks gösterdik. Evi önceden aileye boşalttırdık. Ev yıkıldığında içeride kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı ve en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır." diye konuştu.

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