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Neslihan Atagül'den evlilik ve romantizm açıklaması! Kadir Doğulu ile ilişkilerinin sırrını anlattı
Neslihan Atagül'den evlilik ve romantizm açıklaması! Kadir Doğulu ile ilişkilerinin sırrını anlattı
Oyuncu Neslihan Atagül, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, anne olduktan sonra evliliklerinde romantizmin değişip değişmediği yönündeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.11.2026 22:24