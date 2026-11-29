Lansmanda gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, kendisine o sözlerle karşılık veren gazeteciye yine esprili bir dille cevap verdi. Oyuncu, "Gece 12:30 geceyi erken terk ettiniz diyorsun, ama benim çoluğum çocuğum var arkadaşlar. Önceden olsaydı sabaha kadar eğlenirdim. Benim için erken bir saat değil." ifadelerini kullandı.