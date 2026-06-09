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Nilüfer'le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın ilk göz ağrısından veda: "Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim"
Nilüfer'le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın ilk göz ağrısından veda: "Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim"
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının acısıyla ilk kez içini döktü. Nilüfer ve Reha Muhtar'ın henüz 4 aylıkken evlat edindiği Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasına ait unutulmaz anları paylaşarak derin özlemini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:54