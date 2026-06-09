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Nilüfer'le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın ilk göz ağrısından veda: "Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının acısıyla ilk kez içini döktü. Nilüfer ve Reha Muhtar'ın henüz 4 aylıkken evlat edindiği Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasına ait unutulmaz anları paylaşarak derin özlemini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:54
Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ve kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

Usta gazetecinin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, şarkıcı Nilüfer ile birlikte büyüttükleri kızı Ayşe Nazlı Muhtar'dan ilk paylaşım geldi.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

Babasının vefatının ardından derin bir sessizliğe bürünen Ayşe Nazlı Muhtar, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte geçirdiği anılara yer vererek şu notu yazdı:

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Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"BANA 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

"Canım babam,

Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.

Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın.

İyi ki benim babamsın.

Seni çok seviyorum."

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

NELER OLMUŞTU?

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katılırken, ünlü gazetecinin tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serilerek önüne fotoğrafı konulmuştu.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Poyraz da diğer kardeşleri gibi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etmişti.

Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte kişisel sosyal medya hesabından yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü televizyoncu, hafızalara kazınan o paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayıran çift, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babada kalması konusunda anlaşmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında yeni hukuki süreçler başlamış ve Deniz Uğur'un açtığı velayet davası neticesinde mahkeme, çocukların velayetini anneye vermişti.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

DENİZ UĞUR'DAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Vasiyet paylaşımının gündem olmasının ardından Posta'dan Alev Gürsoy Cimin, oyuncu Deniz Uğur'a ulaştı. Deniz Uğur hakkında yapılan yorumlarda daha dikkatli ve vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen Cimin şu ifadeleri kullanmıştı: "Deniz, çocukları için mücadele eden, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan bir anne. Hayatı boyunca ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, çok zor dönemlerden geçmiş ve zaman zaman büyük haksızlıklara maruz kalmış bir kadın. Yaşadıklarını yakından bilenler bunun farkındadır"

Söz konusu vasiyet çıkışının hukuki bir geçerliliği bulunmadığına ve anlık bir kırgınlığın eseri olabileceğine dikkat çeken Cimin, Deniz Uğur'un cenaze töreninde yer almayacağını aktarmıştı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

SESSİZLİĞİNİ GÜNLER SONRA O PAYLAŞIMLA BOZDU...

Tüm gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, cenaze töreninden günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

REHA MUHTAR'IN VEFATININ ARDINDAN BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPMAYA BAŞLADI;

DOĞUŞ

"ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ...

Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

DOĞUŞ'TAN HELALLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçmişte Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını dile getiren Doğuş, acı haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"HASTALIĞI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim"

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

ESKİ EŞİNDEN VEDA MESAJI: NİLÜFER

Bir dönem hayatı paylaştığı şarkıcı Nilüfer, acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU"

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, Reha Muhtar'ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü kişisel sayfasında yayınladığı bir paylaşımla dile getirdi.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar'ın son günlerini anlattı.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"HASTALIĞINI KABUL ETMEK İSTEMEDİ, DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ"

Serengil, ''Reha Muhtar... Türkiye'nin gördüğü en büyük anchormanlerden biri. Bir dönemin sesi, bir dönemin yüzü, bir dönemin hafızası... Ekranın karşısında milyonlar onu izledi. Haberi sunmadı sadece; yaşattı. Cümleleriyle, vurgularıyla, heyecanıyla televizyon haberciliğine kendi imzasını attı. Gazeteciliği, entelektüel birikimi ve mesleğine olan tutkusu her zaman tartışılmazdı. Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti.. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti''

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar’ın ilk göz ağrısından veda: Bana ’kızım’ deyişini özleyeceğim

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"