Nilüfer'le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın ilk göz ağrısından veda: "Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim"

"BANA 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

"Canım babam,

Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.

Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim.