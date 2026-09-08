Ölümünün ardından ortaya çıktı! Oyuncu Serhat Kılıç ve rol arkadaşı hakkında kahreden tesadüf: Tam 9 yıl sonra, aynı tarihte…

"ÇOK ÖZEL BİR YETENEKTİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de veda töreninde Serhat Kılıç'ı şu sözlerle andı: "Bizim yolumuz Seksenler dizisinde kesişmişti. Ben kendisini daha önce biliyordum ama tanımıyordum. İtiraf etmek gerekirse ona gerçekten çok küçük bir rol teklif ettim. O da hiç dert etmedi, ama o rolü öyle bir oynadı ki, öyle bir büyüttü ki, tabii ki diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bir anda bizim dizinin en önemli hikayesi haline geldi. Serhat öyleydi zaten… Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin çığ yapardı. Mutluyken çok mutlu oluyordu, üzülünce çok üzülüyordu. Çok gülüyordu, çok ağlıyordu. Her şeyi çok yapıyordu Serhat. Kamera önünde çok özel bir yetenekti. Sahnede çok farklı bir yetenekti ama orkestranın önünde de çok özeldi. Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığıyla insanları özellikle profesyonelleri şaşırtmayı çok seviyordu. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın."