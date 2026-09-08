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Ölümünün ardından ortaya çıktı! Oyuncu Serhat Kılıç ve rol arkadaşı hakkında kahreden tesadüf: Tam 9 yıl sonra, aynı tarihte…
Ölümünün ardından ortaya çıktı! Oyuncu Serhat Kılıç ve rol arkadaşı hakkında kahreden tesadüf: Tam 9 yıl sonra, aynı tarihte…
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce aynı filmde başrolü paylaştığı John Nyambi ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İki oyuncunun ölüm tarihleri arasındaki benzerlik, acı bir tesadüfü gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 09:52