Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. FETÖ KONUSUNU EN CESUR ŞEKİLDE ANLATAN 'YALNIZ KURT' DİZİSİNİN DE YAPIMCISIYDI 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi unutulmaz yapımlara imza atan Sınav, Fetö konusunu en cesur şekilde anlatan 'Yalnız Kurt' dizisinin de yapımcısıydı. İLK TÖREN AKM'DE Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Usta yönetmenin AKM'deki anma törenine Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, İsmail Şaşmaz, İlayda Çevik gibi ünlü isimlerle çok sayıda seveni gelmeye başladı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise anma törenine kızı Iraz ile birlikte katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, 'Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı.' dedi. Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Zihnimizde derin izler bıraktı' | Video Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav AKM'de gerçekleşen anma töreninde 'Ağlamayacağıma söz verdim' cümleleriyle konuşmasını açsa da, göz yaşlarını tutamadığı anlar yürekleri burktu. 'Biz onu değiştirmeye hiç çalışmaıdk. Bize kattığın her şey için çok teşekkür ederim.' sözleriyle sonlandırdığı cümleleriyle babasına veda etti. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: 'Çok özel bir adamdı' | Video Törene katılan isimlerden Ulaş Tuna Astepe ise 'Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca. Bu dünyadan şerefiyle bir Osman Sınav geçti' cümleleriyle andı. Törende yer alan isimlerden İrem Helvacıoğlu ise; 'Hepimizin başı sağolsun. Bence şu an camiada bulunan birçok oyuncunun, yer aldığı konumu almasını sağlayan bir hocayı kaybettik' cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Osman Sınav düzenlenen tören AKM'de son bulurken tabutu omuzlarda son yolculuğuna uğurlanmak üzere yola çıktı. USTA İSİM DEFNEDİLDİ Yönetmen, ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek 69 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasına damgasını vuran usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, sevenlerinin, dostlarının ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. AKM'de düzenlenen törenin ardından Osman Sınav'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Cenazeye film ve dizilerinde rol verdiği ünlü oyunculardan Necati Şaşmaz, Kerem Alışık, Oktay Kaynarca, gibi birçok oyuncu katıldı. TOPRAĞA VERİLDİ Osman Sınav Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta ismin naaşı, dualar eşliğinde ebedi istirahatgahına uğurlandı. TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE DERİN İZLER BIRAKTI 1956 yılında Burdur'da doğan Sınav, sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen 'Deli Yürek', 1998'de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından 'Ekmek Teknesi' ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, 'Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü. Sadece televizyon dünyasında değil, sinemada da önemli işlere imza atan Sınav, 'Uzun Hikâye', 'Suna' ve Fetö konusunu en cesur şekilde anlatan 'Yalnız Kurt' dizisini de yapan yapımcıydı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen yönetmen, Türkiye'de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. USTA SANATÇILARIN OSMAN SINAV PAYLAŞIMLARI... HÜLYA KOÇYİĞİT Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Osman Sınav için bir taziye mesajı yayınladı. 'İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK' Koçyiğit mesajında, 'Sevgili dost Osman Sınav'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav; halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun olsun sevgili Osman Sınav' ifadelerini kullandı. OKTAY KAYNARCA ZAFER ERGİN BURAK ÖZÇİVİT Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de Osman Sınav için bir taziye mesajı yayınladı. Özçivit, 'Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar dilerim' paylaşımında bulundu. PINAR ALTUĞ ATACAN CEYDA ATEŞ ENGİN ALTAN DÜZYATAN RABİA SOYTÜRK