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Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasına damgasını vuran usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Sınav'ı cenazesinde dizi ve sinemada rol verdiği oyuncular yalnız bırakmadı.

Mustafa KAYA
Giriş Tarihi: 22.03.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:29
Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

FETÖ KONUSUNU EN CESUR ŞEKİLDE ANLATAN "YALNIZ KURT" DİZİSİNİN DE YAPIMCISIYDI

"Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi unutulmaz yapımlara imza atan Sınav, Fetö konusunu en cesur şekilde anlatan "Yalnız Kurt" dizisinin de yapımcısıydı.

Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

İLK TÖREN AKM'DE

Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

Usta yönetmenin AKM'deki anma törenine Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, İsmail Şaşmaz, İlayda Çevik gibi ünlü isimlerle çok sayıda seveni gelmeye başladı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise anma törenine kızı Iraz ile birlikte katıldı.

Anma törenine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yer aldı. "Birçok ilke imza attı. Çok önemli bir insandı. Çok büyük bir kayıp oldu." cümleleriyle Osman Sınav'ı andı.

Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, 'Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı.' dedi.

Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav AKM'de gerçekleşen anma töreninde "Ağlamayacağıma söz verdim" cümleleriyle konuşmasını açsa da, göz yaşlarını tutamadığı anlar yürekleri burktu. "Biz onu değiştirmeye hiç çalışmaıdk. Bize kattığın her şey için çok teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırdığı cümleleriyle babasına veda etti.

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