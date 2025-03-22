Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav AKM'de gerçekleşen anma töreninde "Ağlamayacağıma söz verdim" cümleleriyle konuşmasını açsa da, göz yaşlarını tutamadığı anlar yürekleri burktu. "Biz onu değiştirmeye hiç çalışmaıdk. Bize kattığın her şey için çok teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırdığı cümleleriyle babasına veda etti.

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Çok özel bir adamdı" | Video