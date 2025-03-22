Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: "Zihnimizde derin izler bıraktı" | Video

Türk televizyon ve sinema dünyasına unutulmaz eserler kazandıran yapımcı ve yönetmen Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Törene sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı." dedi.