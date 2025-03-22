Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Çok özel bir adamdı" | Video

Yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. FETÖ konusunu en cesur şekilde anlatan "Yalnız Kurt" dizisinin de yapımcısı olan Osman Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan oğlu Yusuf Ömer Sınav gözyaşları içinde, "Babam çok özel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.