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Reha Muhtar'ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: 'Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz'
Reha Muhtar'ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: "Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz"
Reha Muhtar'ın vefatının ardından kamuoyunun gündeminden uzak kalan Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini sosyal medya açıklamasıyla kırdı. Çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, doğayla iç içe geçirdikleri iyileşme sürecini ve yeni hayat düzenlerini anlattı.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:42