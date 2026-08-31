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Reha Muhtar'ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: "Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz"

Reha Muhtar'ın vefatının ardından kamuoyunun gündeminden uzak kalan Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini sosyal medya açıklamasıyla kırdı. Çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, doğayla iç içe geçirdikleri iyileşme sürecini ve yeni hayat düzenlerini anlattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:42
Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

Haziran ayında yaşamını yitiren Reha Muhtar'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu Deniz Uğur, uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

Muhtar ile 2007-2010 yılları arasında devam eden beraberliğinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları bulunan Uğur, çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta geçirdiği döneme dair detayları takipçileriyle paylaştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

"YARALARIMIZI SARIP İYİLEŞEREK..."

Eski partnerinin vefatı sonrası şehir kaosundan uzakta, doğayla baş başa bir yaşam sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür ailece iyiyiz. Sadece bu yazı kendi aramızda, yaralarımızı sarıp iyileşerek, sakin ve huzurlu geçirmek istedik. Çok da iyi geldi bize. Toprakla uğraştık, köy evimizde yetiştirdiğimiz taze sebzeleri yedik, samimi komşularımız ve gönülden sevdiklerimizle, az ve öz insanla bir arada olduk. Şehrin kaosundan uzak kalıp her sabah bülbül sesiyle uyanmak ve dönüşüm sürecindeki dünya keşmekeşini uzaktan izlemek bence en doğrusuydu. Hiçkimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım. Hamdolsun bir aradayız, sağlıklıyız ve değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde hizalanıp hayatı yeniden yapılandırıyoruz. İçim rahat, çünkü gerçeği biliyorum; Kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah'ın dediği olur. Sayısız tecrübeyle sabittir, hep öyle olmuştur, hep de öyle olacaktır. Keyifli günlerde buluşmak dileğiyle, sevenlerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."

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Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

DOĞAYLA İÇ İÇE

İkiz çocuklarının babası Reha Muhtar'ın kaybının ardından çocuklarıyla birlikte köy evine sığınan Deniz Uğur, yaşanan süreci bir uyum sağlama ve iyileşme dönemi olarak nitelendirdi. Doğayla iç içe bir rutin kurduklarını belirten oyuncu, yeni hayat düzenlerinde ailece sağlıkla yola devam ettiklerini ifade etti.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

NELER OLMUŞTU?

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katılırken, ünlü gazetecinin tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serilerek önüne fotoğrafı konulmuştu.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Poyraz da diğer kardeşleri gibi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etmişti.

Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte kişisel sosyal medya hesabından yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü televizyoncu, hafızalara kazınan o paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayıran çift, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babada kalması konusunda anlaşmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında yeni hukuki süreçler başlamış ve Deniz Uğur'un açtığı velayet davası neticesinde mahkeme, çocukların velayetini anneye vermişti.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

DENİZ UĞUR'DAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Vasiyet paylaşımının gündem olmasının ardından Posta'dan Alev Gürsoy Cimin, oyuncu Deniz Uğur'a ulaştı. Deniz Uğur hakkında yapılan yorumlarda daha dikkatli ve vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen Cimin şu ifadeleri kullanmıştı: "Deniz, çocukları için mücadele eden, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan bir anne. Hayatı boyunca ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, çok zor dönemlerden geçmiş ve zaman zaman büyük haksızlıklara maruz kalmış bir kadın. Yaşadıklarını yakından bilenler bunun farkındadır"

Söz konusu vasiyet çıkışının hukuki bir geçerliliği bulunmadığına ve anlık bir kırgınlığın eseri olabileceğine dikkat çeken Cimin, Deniz Uğur'un cenaze töreninde yer almayacağını aktarmıştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

SESSİZLİĞİNİ GÜNLER SONRA O PAYLAŞIMLA BOZMUŞTU...

Tüm gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, cenaze töreninden günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

REHA MUHTAR'IN VEFATININ ARDINDAN BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPMAYA BAŞLADI;

DOĞUŞ

"ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ...

Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

DOĞUŞ'TAN HELALLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçmişte Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını dile getiren Doğuş, acı haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

"HASTALIĞI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim"

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

ESKİ EŞİNDEN VEDA MESAJI: NİLÜFER

Bir dönem hayatı paylaştığı şarkıcı Nilüfer, acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

"ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU"

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, Reha Muhtar'ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü kişisel sayfasında yayınladığı bir paylaşımla dile getirdi.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar'ın son günlerini anlattı.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

"HASTALIĞINI KABUL ETMEK İSTEMEDİ, DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ"

Serengil, ''Reha Muhtar... Türkiye'nin gördüğü en büyük anchormanlerden biri. Bir dönemin sesi, bir dönemin yüzü, bir dönemin hafızası... Ekranın karşısında milyonlar onu izledi. Haberi sunmadı sadece; yaşattı. Cümleleriyle, vurgularıyla, heyecanıyla televizyon haberciliğine kendi imzasını attı. Gazeteciliği, entelektüel birikimi ve mesleğine olan tutkusu her zaman tartışılmazdı. Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti.. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti''

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"

Reha Muhtar’ın ardından sessizliğe gömülmüştü! Deniz Uğur aylar sonra ortaya çıktı: Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.