Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya gelmişti. Birlikte yer aldıkları gezi programlarındaki eğlenceli anlarıyla hafızalara kazınan ünlü ikili, sosyal medyayı adeta sallayan samimi bir video paylaşmıştı. Görüntülerde Diva Bülent Ersoy'a sarılarak hasret gideren Safiye Soyman, sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirmişti: 'Canımın içi benim bir tanem dünya güzelim her şeyim. Kavuştuk nihayet. Seni çok seviyorum biz çok bütünleştik.' EFSANE 'ODA NUMBER' ESPRİSİNE YILLAR SONRA SELAM! Safiye Soyman'ın videonun devamında Bülent Ersoy'a dönerek 'Oda number' demesi ise takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü. Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki 'Oda number' esprisi kahkahaya boğdu... İkilinin geçmişte birlikte katıldığı gezi yarışmasında yaşanan ve sosyal medyada fenomen haline gelen yarı İngilizce yarı Türkçe efsane otel diyaloglarına gönderme yapan Soyman, izleyenleri hem duygulandırmış, hem de gülümsetmişti. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, 'Efsane ikili geri döndü' yorumlarını beraberinde getirmişti. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir YouTube programına katılarak herkesi güldüren açıklamalarda bulundu. YENİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU Yakın dostu Seda Sayan'la ilgili açıklamalarda da bulunan Safiye Soyman, magazin gündeminde yer aldı. SAMİMİ İTİRAF! Safiye Soyman, Seda Sayan'la sosyal medyada yaptığı photoshoplarla ilgili samimi itiraflarda bulundu. 'BEN YAPIYORUM ASLINDA' Safiye Soyman, 'Biz photoshopları Seda'yla birlikte yapıyoruz. Ben yapıyorum aslında ona gönderiyorum. Bir de gülüyoruz. Gece ben saat 12'de yatağa yattığım zaman photoshop yapıyorum.' dedi. 'BENİ SEVİM'LE DALAŞTIRACAKSIN' Ayrıca Soyman, 'Bir çocuk oluyorum, bir genç kız oluyorum. Tek başına yapmıyorum ikimizin olduğu fotoğrafları yapıyorum.' dedi. 'Sevim Emre mi daha çok photoshop yapıyor yoksa siz mi?' sorusu üzerine ise Soyman, 'Beni Sevim'le dalaştıracaksın. sen de bayağa güzel yapıyorsun' diyerek izleyicilerini güldürdü. Safiye Soyman'dan güldüren açıklama: Seda Sayan'a fotoşopları ben yapıyorum! İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları... ARAS BULUT İYNEMLİ- ENGİN ÖZTÜRK Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü. Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açtı. Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te aldı. İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depoladı. YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Hürriyet'te yer alan habere göre, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirdi. Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etti. TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu. Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetti. Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza attı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınladı. İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler... 'BİRAZ BİZ Mİ?' Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düştü. 'ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR' Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, 'Çok benzettiğim bir an var' yazdı. DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, bu kez özel bir kutlamayla adlarından söz ettirdi. Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçti. Akçıl ile geçmişten bugüne birlikte çekildikleri fotoğrafları ve eğlenceli anları bir araya getirerek kolaj bir video hazırlayan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerini de geçmişe götürdü. Demet Akalın'dan yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın 44. yaşına özel nostaljik paylaşım | Video Uzun yıllardır devam eden bu güçlü arkadaşlık bağını sergileyen video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. EMEL SAYIN-NÜKHET DURU Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı salladı. Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etti. Ünlü sanatçı, dostuna sadece kendi aralarında kullandıkları o çok samimi ve tatlı hitapla seslendi. Herkesin dikkatini çeken o paylaşımda Emel Sayın, şu notu düştü: 'Nünü'm iyiki doğdun, seni çok seviyorum' SEDA SAYAN-SAFİYE SOYMAN Magazin dünyasının en yakın dostları olarak bilinen Seda Sayan ve Safiye Soyman arasında geçmişte yaşanan gizli bir kriz, Seda Sayan'ın bir programda ilk kez gün yüzüne çıktı. Instagram hesabında büyük bir temizliğe giderek sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakan Seda Sayan, bu kararının perde arkasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları yayında anlattı. 'SAFİYE'YE ANLATANA KADAR GÖBEĞİM ÇATLADI!' 'Sosyal medyada herkesi takipten çıktık. Bir tek Oğulcan kaldı. İlk bunalıma giren Safiye oldu. Ona 'Bu seninle ilgili değil, genel' dedim. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca paylaştıklarını görmüyorsun ya, morali bozuldu. 'Sen benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun' dedi.' 'SEVGİMİZİN ÖLÇÜSÜ LİKE MI?' 'Safiye ile çok yakın dostuz. Oğulcan onun elinde büyüdü. Yine de mesele likelamaya geldi. Likelamak hayatımıza ne kadar girmiş. Sevgimizin ölçüsü like mı ya?' Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor. YASEMİN ERGENE-MELİKE GÜNER 2006 yılında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Zenan rolüyle hafızalara kazınan Melike Güner, dizinin ardından da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, fırsat buldukça bir araya gelerek hasret gideriyor. Son olarak güneşli havayı değerlendiren ünlü isimler buluşarak keyifli anlar yaşadı. Yasemin Ergene'nin Instagram hesabından paylaştığı sürpriz kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşım, takipçilerden 'Yılların dostluğu hala aynı' yorumlarını alırken, çok sayıda beğeni de topladı. MUAZZEZ ERSOY-ESRA EROL atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ve Türk müziğin usta sesi Muazzez Ersoy, yılların eskitemediği dostluklar arasında yer almaya devam ediyor. İkili geçtiğimiz aylarda buluşarak samimi anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda. PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden. BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları. ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor. İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden. FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri. BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar. BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor. NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği. İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı. İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER... Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan Eda Ece - Şevval Sam Demet Akalın - Ebru Gündeş Bergüzar Korel - Esra Erol Zuhal Topal - İnci Türkay Danla Bilic - Cemal Can Canseven