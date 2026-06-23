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Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Safiye Soyman, bu programda Seda Sayan'a da photoshop yaptığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, yaptığı o açıklamayla herkesi güldürdü.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 20:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 21:25
Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya gelmişti. Birlikte yer aldıkları gezi programlarındaki eğlenceli anlarıyla hafızalara kazınan ünlü ikili, sosyal medyayı adeta sallayan samimi bir video paylaşmıştı.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Görüntülerde Diva Bülent Ersoy'a sarılarak hasret gideren Safiye Soyman, sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Canımın içi benim bir tanem dünya güzelim her şeyim. Kavuştuk nihayet. Seni çok seviyorum biz çok bütünleştik."

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

EFSANE "ODA NUMBER" ESPRİSİNE YILLAR SONRA SELAM!

Safiye Soyman'ın videonun devamında Bülent Ersoy'a dönerek "Oda number" demesi ise takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...

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Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

İkilinin geçmişte birlikte katıldığı gezi yarışmasında yaşanan ve sosyal medyada fenomen haline gelen yarı İngilizce yarı Türkçe efsane otel diyaloglarına gönderme yapan Soyman, izleyenleri hem duygulandırmış, hem de gülümsetmişti.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Kısa sürede binlerce beğeni alan video, "Efsane ikili geri döndü" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir YouTube programına katılarak herkesi güldüren açıklamalarda bulundu.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

YENİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU

Yakın dostu Seda Sayan'la ilgili açıklamalarda da bulunan Safiye Soyman, magazin gündeminde yer aldı.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

SAMİMİ İTİRAF!

Safiye Soyman, Seda Sayan'la sosyal medyada yaptığı photoshoplarla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

"BEN YAPIYORUM ASLINDA"

Safiye Soyman, "Biz photoshopları Seda'yla birlikte yapıyoruz. Ben yapıyorum aslında ona gönderiyorum. Bir de gülüyoruz. Gece ben saat 12'de yatağa yattığım zaman photoshop yapıyorum." dedi.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

"BENİ SEVİM'LE DALAŞTIRACAKSIN"

Ayrıca Soyman, "Bir çocuk oluyorum, bir genç kız oluyorum. Tek başına yapmıyorum ikimizin olduğu fotoğrafları yapıyorum." dedi. 'Sevim Emre mi daha çok photoshop yapıyor yoksa siz mi?' sorusu üzerine ise Soyman, "Beni Sevim'le dalaştıracaksın. sen de bayağa güzel yapıyorsun" diyerek izleyicilerini güldürdü.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Safiye Soyman'dan güldüren açıklama: Seda Sayan'a fotoşopları ben yapıyorum!

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

ARAS BULUT İYNEMLİ- ENGİN ÖZTÜRK

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açtı.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te aldı.

İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depoladı.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirdi.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etti.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetti.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza attı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınladı.

İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler...

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

"BİRAZ BİZ Mİ?"

Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düştü.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

"ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR"

Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, "Çok benzettiğim bir an var" yazdı.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, bu kez özel bir kutlamayla adlarından söz ettirdi.

Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçti.