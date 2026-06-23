Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Ben yapıyorum!

"BENİ SEVİM'LE DALAŞTIRACAKSIN"

Ayrıca Soyman, "Bir çocuk oluyorum, bir genç kız oluyorum. Tek başına yapmıyorum ikimizin olduğu fotoğrafları yapıyorum." dedi. 'Sevim Emre mi daha çok photoshop yapıyor yoksa siz mi?' sorusu üzerine ise Soyman, "Beni Sevim'le dalaştıracaksın. sen de bayağa güzel yapıyorsun" diyerek izleyicilerini güldürdü.