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Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...
Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...
Sahra Işık, 12 aylık oğlu Pamir'in piyano başındaki sevimli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Pamir'in piyano başındaki halleri kısa sürede ilgi görürken, o görüntüler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:43