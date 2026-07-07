Trend Galeri Trend Magazin Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Sahra Işık, 12 aylık oğlu Pamir'in piyano başındaki sevimli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Pamir'in piyano başındaki halleri kısa sürede ilgi görürken, o görüntüler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:43
Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, bu kez takipçilerini hem gülümseten hem de şaşırtan sevimli bir paylaşıma imza attı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

İdris Aybirdi ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde ilk yaşını kutlayan oğlu Meris'in o eğlenceli anları, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Evinde oğlu Meris'in piyano başındaki hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sahra Işık, miniğinin sergilediği şaşırtıcı performansı takipçileriyle paylaştı.

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Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Henüz 12 aylık olmasına rağmen büyük bir ciddiyetle oyuncak piyano tuşlarının başına geçen ve adeta kendi melodisini yaratmaya çalışan Meris, izleyenlerden tam not aldı.

Sahra Işık'ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi... | Video

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Ünlü isim, oğlunun ezber bozan bu ilgisini videonun üzerine eklediği, "Daha 12 aylıksın ve beste yapmaya başlamışsındır." notuyla yayınladı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

İREM HELVACIOĞLU

Geçtiğimiz dönemde eski eşiyle yaşadığı velayet ve nafaka ve soyadı davalarıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, zorlu günleri geride bıraktı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Şimdilerde tüm vaktini ve enerjisini kızına ayıran ünlü isim, kızıyla geçirdiği huzurlu anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Şimdilerde tüm vaktini kızına ayıran ve onunla zaman geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından da samimi bir paylaşımda bulundu.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Kızının uykuya geçiş anından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Helvacıoğlu, kızının elini tuttuğu o ana, "Uyumadan önce son küçük dokunuşlar..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu doğal anne-kız karesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU

Açalya Samyeli Danoğlu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takmıştı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Tescilli güzel ardından modellik yapmayarak oyunculuk kariyerine başlamıştı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Birçok dizi ve filmde rol alan Açalya, 2016 yılında işadamı Erman Ademoğlu ile evlenip Bursa'ya yerleşmişti.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

2020 yılında ilk oğlu Fettah Baran'ı dünyaya getiren Açalya, oğlunu kendisi büyütmek istediği için sektörden uzaklaşmıştı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Bu süreçte güzellik sektörüne adım atan Açalya, ticarette de başarılı olduğunu gösterdi.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Ünlü güzel, geçen ay ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ademoğlu Ailesi, çocuklarına Ahmet Boran adını verdi.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

KARSU DÖNMEZ

"Jest Oldu" şarkısıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Başarılı şarkıcı, evlendikten üç ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" paylaşımıyla hamile olduğunu müjdelemişti.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

"ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne sermişti. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutlamıştı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslenmişti:

"Aldığımız en güzel hediye" diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu'nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Evlilik yıl dönümünde oğlunun ilk adımlarını attığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

Sahra Işık’ın 12 aylık bebeğinden şaşırtan yetenek! Minik Pamir piyano başında kulakların pasını sildi...

Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.