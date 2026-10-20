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Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! “Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” diyerek mesajını verdi!
Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! “Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” diyerek mesajını verdi!
Eşi İdris Aybirdi ile biten evliliğiyle sık sık gündeme gelen Sahra Işık, oğluyla yaptığı son paylaşımla magazin dünyasını salladı. Tehdit edildiğini ima eden ünlü isim, sosyal medyadan adeta gözdağı vererek "Bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek" dedi.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 15:52