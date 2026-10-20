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Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! “Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” diyerek mesajını verdi!

Eşi İdris Aybirdi ile biten evliliğiyle sık sık gündeme gelen Sahra Işık, oğluyla yaptığı son paylaşımla magazin dünyasını salladı. Tehdit edildiğini ima eden ünlü isim, sosyal medyadan adeta gözdağı vererek "Bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek" dedi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 15:52
Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

2019 yılında İdris Aybirdi ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten Pamir adında bir erkek çocuk sahibi olan Sahra Işık, geçtiğimiz dönemde yollarını ayırma kararı almıştı.

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

Boşanma sürecinin ardından ihanet, velayet ve nafaka iddialarıyla çalkantılı günler geçiren ünlü isim, sosyal medyada karşılıklı yapılan sert açıklamalarla gündemden düşmemişti.

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

Eski eşiyle yaşadığı gerilimin yankıları sürerken oğluyla bir video paylaşan Işık, satır aralarında yer alan sitem dolu ifadelerle adeta gözdağı verdi:

"Tek zayıf noktamsın ve seninle tehdit edildiğimde içimdeki aslan çok öfkeli oluyor; bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek."

Sahra Işık'tan gözdağı gibi sözler! "Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek" | Video

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Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

Ünlü ismin bu zehir zemberek paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

OĞLUNA GELEN YORUMLAR BARDAĞI TAŞIRMIŞTI

Boşanma sürecinin ardından sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden ünlü isim, oğlu Pamir hakkında gelen yorumlar nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

Takipçilerinden gelen sağlık odaklı mesajların artması üzerine Işık, konuyu netleştirmek adına doktor kontrolüne başvurmuştu.

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

"DOKTOR SORUN YOK DEDİ"

Oğlunun durumu hakkında yapılan değerlendirmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sahra Işık, Pamir'i muayene ettirdikten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Oğlunun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü isim, doktorun değerlendirmesini şu sözlerle aktarmıştı: "Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi. Gözleri gayet sağlıklı dedi"

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

"SİZ DOKTOR MUSUNUZ MİLLET?"

Yapılan resmi açıklamaya rağmen gelen yorumların ve tavsiyelerin arkası kesilmeyince ünlü fenomenin sabrı taşmıştı. Takipçilerinin uzman gibi çıkarımlarda bulunmasına tepki gösteren Sahra Işık, yaşadığı öfkeyi şu ifadelerle dile getirmişti:

"Siz doktor musunuz millet? Sıkıldım çok bilmiş saçma mesajlarınızdan"

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin çocuklarını daha önce görmüş müydünüz?

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

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Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Sahra Işık’tan gözdağı gibi sözler! Öfkem üstünüze çığ gibi düşecek diyerek mesajını verdi!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ