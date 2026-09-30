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Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:44

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: "As bayrakları as"

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla evliliğini sonlandıran Sahra Işık, resmi süreçlerin ardından dikkat çeken bir adım attı. Mavi tikli sosyal medya hesabında gerekli işlemleri tamamlayarak değişikliğe giden ünlü isim, yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaştı.

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Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

İdris Aybirdi ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen, daha önce de ayrılık aşamasına gelip evliliklerine bir şans daha tanıdıkları konuşulan Sahra Işık, bu kez yolu tamamen ayırmıştı.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

Işık, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı notla evliliğin resmen bittiğini takipçilerine şu sözlerle açıklamıştı:

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Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

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Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü isim, bu kez geçmişin izlerini tamamen temizlemek isterken beklenmedik bir engelle karşılaşmıştı.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

"BU SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM"

Yaşadığı durum karşısında sabrının son noktasına gelen Işık, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla şu sitem dolu notu paylaşmıştı

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

SOSYAL MEDYADA SOYADI GÜNCELLEMESİ

İdris Aybirdi ile evliliğini ihanet gerekçesiyle sonlandıran Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından resmi prosedürleri tamamladı. Mavi tik onaylı sosyal medya hesabındaki soyadını güncellemek için gerekli kimlik tespit işlemlerini gerçekleştiren Işık, eski eşinin soyadına veda etti.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

"AS BAYRAKLARI AS"

Resmi süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte profiline kendi soyadını taşıyan ünlü isim, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Değişikliğin ardından takipçilerine seslenen Sahra Işık, "As bayrakları as. Çok şükür Allah'ım. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

ESKİ EŞİ HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR!

Sahra Işık sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşan Işık iddialarında şu ifadelere yer vermişti: "Susmaktan yoruldum.. Madem devam eden bir psikolojik şiddete,tehdit mesajlarına,çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim. Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle santorini adasın da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şuan Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana bir çok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendi adıma hiç bir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum( Bu nafaka da benim istediğim değil onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."

Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: As bayrakları as

"ARKANIZDAN İŞLER ÇEVRİLDİĞİNDE ALLAH SİZE BUNU GÖSTERİYOR"

Yaşanılan bu isim değiştirme krizi, Sahra Işık'ın hemen bir gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı manidar sözleri akıllara getirmişti. Yaşadıklarına isyan eden ünlü isim,yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gerçekten temiz kalpli bir insansanız. Hak etmediğiniz bir muamele gördüğünüzde, birisi sizi kandırdığında, arkanızdan işler çevrildiğinde, Allah size bunu gösteriyor."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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