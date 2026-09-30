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Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: 'As bayrakları as'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:44
Boşanmanın üzerinden aylar geçmişti... Sahra Işık soyadına böyle veda etti: "As bayrakları as"
Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla evliliğini sonlandıran Sahra Işık, resmi süreçlerin ardından dikkat çeken bir adım attı. Mavi tikli sosyal medya hesabında gerekli işlemleri tamamlayarak değişikliğe giden ünlü isim, yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaştı.