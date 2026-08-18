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Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Ünlü şarkıcı Alişan, minik kızı Eliz ve oğlu Burak ile beraber, tatile çıktı. Alişan, tekne turunda çocuklarıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte Alişan'ın çocuklarıyla eğlenceli o paylaşımı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 19:45
Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Başarılı müzik kariyeriyle tanınan Alişan, 2018 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Buse Varol ile mutlu bir yuva kurdu.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Sanat dünyasının gözde çifti, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

2019'da oğulları Burak ve 2021'de kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle anne-baba olma sevincini tadan ünlü çift, örnek gösterilen uyumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

OĞLUYLA EVDE MİNİ KONSER VERMİŞTİ

Ailesine olan düşkünlüğü ve çocuklarıyla geçirdiği kaliteli vakitlerle sık sık takdir toplayan ünlü şarkıcı, son olarak oğlu Burak ile evinin oturma odasında adeta mini bir konser vermişti.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Baba-oğul, evde buldukları müzik aletlerinin başına geçerek keyifli bir ikili olmuştu. Alişan eline zurnayı alıp performans sergilerken, minik Burak ise boynuna astığı davulla babasına ritim tutarak eşlik etmişti.

Alişan'dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..." | Video

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

"BABA OĞUL ÇIKARIZ"

İkilinin ev hallerini ve neşeli performansını cep telefonuyla kayda alan ünlü sanatçı, paylaşımına eklediği esprili notla da takipçilerini güldürmüştü. Karelerin üzerine, "Ramazan'a şurada ne kaldı.. Öğreniriz o zamana kadar baba oğul çıkarız sahura" ifadesini düşen Alişan, sahur geleneğine şimdiden hazırlık yapmaya başladıklarını mizahi bir dille aktarmıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan kareler, takipçilerinden ve sevenlerinden adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. Baba-oğulun bu sempatik ve doğal halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni toplarken, Alişan'ın paylaşımı günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yerini almıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

TEKNE TATİLİNİN TADINI ÇOCUKLARIYLA ÇIKARTTI

Daha önce oğluyla eğlenceli bir paylaşım yapan Alişan, bu kez de çocuklarıyla çıktığı tekne tatilinden paylaşımlarla hayranlarının dikkatini çekti.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

İŞTE O PAYLAŞIM!

Ünlü şarkıcı minik Eliz ve oğluyla yaptığı tatilin tadını çıkarttı. O sevgil dolu, kalpleri ısıtan paylaşım da sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

SAHNEDE ELİZ VE BURAK RÜZGARI ESMİŞTİ

Başarılı kariyerine de devam eden Alişan, son konserinde çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etmişti. Sahnede babalarının yanında yer alan minikler mikrofonu eline alarak şarkıya eşlik etmeye başlamıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Babasının sevilen parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen minik Eliz'in sempatik tavırları ve sahne rahatlığı izleyenlerden büyük alkış toplamıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Oğlu Burak'ın da kardeşine ve babasına eşlik ettiği o anlar konsere damga vurmuştu.

Minik Eliz babasının izinde! Alişan'ın kızı ve oğlu sahnede mikrofon başına geçti | Video

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

ÇOCUKLARI İÇİN KARARINI VERDİ: "BİRİ POPÇU, DİĞERİ..."

Konserine ilk kez çocukları Burak ve Eliz'le geldiğini söyleyen Alişan, "Babalarını sahnede izlesinler istedim" demişti.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Çocuklarının ilgi alanlarından da bahseden Alişan, "Burak futbola yakın, Eliz'de sahne ışığı var. Birini topçu, birini popçu yapacağız" sözleriyle espri yapmıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

AİLECE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün sokaklarını turlamıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da paylaşmıştı.

Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...' | Video

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Sokakları gezerken mimariyi Çeşme ve Alaçatı'ya benzeten ünlü şarkıcı, küçük Eliz'in "Otele gitmek istiyorum" sözleri üzerine gülümseyerek kızını öpücüklere boğmuştu. Kızının elindeki böcek ısırığını da öperek teselli eden Alişan, kızı ile arasındaki bu sevimli diyaloglarıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

"EŞİNE İTAAT EDECEKSİN"

Öte yandan yıllar içinde evliliğe bakışı değişen Alişan, geçiğimiz gün Buse Varol ile kurduğu mutlu yuvanın sırrını anlattı. Ünlü şarkıcının eşler arasındaki uyuma dair yaptığı açıklama gündem oldu.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ve Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını "Eşine itaat edeceksin" sözleriyle özetledi.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Şarkıcı Alişan minik kızı ve oğluyla tekne tatilinin tadını çıkarttı!

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."