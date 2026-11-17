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Soner Arıca'dan sağlığına kavuşan hayranına unutulmaz jest! "Ayrılık" şarkısını bu kez onun için söyledi...

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, zorlu bir sağlık sürecini geride bırakan hayranına konserinde unutulmaz bir jest yaptı. Sanatçı, sevilen şarkısı "Ayrılık"ı bu kez hayranı için seslendirirken, o anlar kameralara yansıyan görüntülerle herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 14:22