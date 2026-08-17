Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

"TEK DİLEĞİM TEMİZ HABERİNİ ALMAK"

Zorlu ameliyatın ardından Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan kabus dolu anları ve yaşadıkları endişeyi duyurmuştu:

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."