Trend
Galeri
Trend Magazin
Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...
Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...
Apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren ve bağırsağındaki kitle patolojiye gönderilen Tarık Mengüç'ten beklenen haber geldi. Hastane sürecinin ardından kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, patoloji raporunun detaylarını gözyaşları eşliğinde paylaştı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:42