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Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren ve bağırsağındaki kitle patolojiye gönderilen Tarık Mengüç'ten beklenen haber geldi. Hastane sürecinin ardından kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, patoloji raporunun detaylarını gözyaşları eşliğinde paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:42
Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, doktorların ilk etapta apandisit şüphesiyle müdahale ettiği ancak yapılan detaylı tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir ameliyat sürecine girmişti.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Hastaneden yapılan ilk paylaşımlarda yorgun ve bitkin halleri dikkat çeken ünlü sanatçının ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiş ve bağırsağından alınan kitle incelenmek üzere patolojiye gönderilmişti.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Bu kritik operasyonun ardından aile ve sevenleri için iki haftalık endişeli bir bekleyiş süreci başlamıştı.

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Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

"TEK DİLEĞİM TEMİZ HABERİNİ ALMAK"

Zorlu ameliyatın ardından Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan kabus dolu anları ve yaşadıkları endişeyi duyurmuştu:

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Açıklamanın ardından ameliyat sonrası durumuyla ilgili kısa bir mesaj paylaşan Tarık Mengüç ise moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirterek, "Survivor'daymışım gibi hissediyorum, 5 gün zor geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

PATOLOJİ SONUCU ÇIKTI!

Bağırsağındaki kitle operasyonla alınan ve patoloji raporunu bekleyen ünlü şarkıcıdan sevindiren haber geldi.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Tarık Mengüç, günlerdir beklediği patoloji sonucunun temiz çıktığını açıkladı.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti... | Video

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Paylaşımı sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğulan ünlü sanatçı, bu zorlu sağlık sınavını geride bıraktığını belirterek kendisine dua eden ve yanında olan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ!

Eşinin açıklamasından sonra Tarık Mengüç de hastane odasından açıklama videosu paylaşmıştı.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Mengüç açıklamasında "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Şu an telefonu elime alıp herkese tek tek dönüş yapabilecek durumda değilim. Beni merak etmeyin, iyiyim ve dinleniyorum.

Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti...

Diliyorum ki bundan sonraki süreçte gelecek sonuçlar da güzel olsun. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin. En kısa zamanda görüşmek üzere" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ten açıklama geldi | Video

Haber Girişi Gözde Nur - Editör