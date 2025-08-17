Trend
Galeri
Trend Magazin
Teoman milyonluk konser teklifini geri çevirmişti! İlk açıklama geldi: "Reddetmek zorunda kaldım"
Teoman milyonluk konser teklifini geri çevirmişti! İlk açıklama geldi: "Reddetmek zorunda kaldım"
Rock müziğin usta isimlerinden Teoman, açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Ünlü şarkıcının, kısa süre önce Orta Doğu'dan gelen yüksek bütçeli konser teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman, bu kararı almasının asıl nedenini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:51