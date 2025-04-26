Sevgili adaylarından CV istemişti! Defne Samyeli'nin kızlarından zengin koca çıkışı: "İsteseydik…" | Video
Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, yine gündemi salladı! Cesur açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren Talu kardeşler, bu kez kendilerine yöneltilen "zengin koca avcılığı" iddialarına sert yanıt verdi. Evlilik hakkındaki şaşırtıcı sözleri sosyal medyada olay yarattı!
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