Ünlü şarkıcıdan milyonluk ret! Teoman Orta Doğu konserini bakın neden geri çevirmiş: Sebebi hayrete düşürdü...
Rock müziğin usta isimlerinden Teoman, yaptığı açıklamalarla gündemde yer almaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak Orta Doğu'dan gelen yüksek bütçeli konser tekliflerini neden kabul etmediğini açıkladı. Sebebi hayrete düşürdü...
Giriş Tarihi: 11.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:49