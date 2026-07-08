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Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yle mutlu evliliğini sürdürüyor. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz oğullarını da alıp tatile çıktı. Yasemin Şefkatli, tatilde çektiği videoyla eşine zaman zaman kızdığını o eğlenceli videoyla açıkladı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 19:54
Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Güzelliği ve samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde takipçilerini derinden üzen bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

İkiz çocuklarıyla birlikte seyahat eden Tatlıses, uçakta yaşadığı türbülans ve feci iniş anlarını anlatmıştı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

"RESMEN SAVRULDUK, O KORKUYU TARİF EDEMİYORUM"

Uçak içinde çocuklarıyla olan anlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, uçuş sırasında yaşadıkları tehlikeli anları şu sözlerle dile getirmişti:

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Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

"Uçak korkum her seferinde üstüne kata kata gidiyor. Dalaman'da yaşadığımız feci iniş Antalya'ya da nasip oldu... Pilot anons yaptı, hava durumu parçalı bulutlu dedi ve buluta girmemiz bir oldu, resmen savrulduk. O korkuyu tarif edemiyorum."

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

"NABZIM VE TANSİYONUM KENDİNİ ZORLUYOR"

Çocuklarının yanında güçlü kalmaya çalıştığını belirten ünlü isim, yaşadığı fiziksel rahatsızlığı da gizlememişti. Şefkatli, "Çocuklar yanımdayken daha güçlüyüm ama yine de nabzım, tansiyonum kendini zorluyor" diyerek yaşadığı stresin boyutunu gözler önüne sermişti.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Yaşadığı bu korku dolu anların ardından çocuklarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf eden Tatlıses, bir sonraki paylaşımında ise daha sakin bir ana yer vererek, "Neyse çocukları biraz eğlenmeye getirdik, pozitif şeyler düşünelim" notunu düşmüştü.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

BUGÜN YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Daha önce bu paylaşımıyla korkutan Yasemin Şefkatli, bu kez de eğlenceli paylaşımla adından söz ettirdi.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

EŞİYLE EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'le yeni bir paylaşım yaptı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

SEVGİ DOLU BAKIŞLAR

Şefkatli, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Son olarak yayımlanan karede, samimi halleri ve birbirlerine sevgi dolu bakışları dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

"ONU ÇOK SEVİYORUM AMA BAZEN..."

Şefkatli, bazen eşine kızdığını bu paylaşımla açıkladı. Şefkatli, paylaşımının altına ise İngilizce olarak "I love him so much but sometimes..." ("Onu çok seviyorum ama bazen...") notunun eklenmesi dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le taçlandırmıştı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden olan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla yine ilgi odağı olmuştu.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Tenis kortunda koşturan ikizlerini dünyaca ünlü raketlere benzeten ünlü manken, takipçilerinden tam not almıştı.

Tenis dünyasının yeni yıldızları! Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden "Federer x Nadal" düellosu...

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Henüz raket tutmasalar da ikizlerin korttaki sevimli halleri sosyal medyayı sallamıştı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Her paylaşımları ilgiyle takip edilen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün de eşi İdo Tatlıses'in programına konuk olmuştu. Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez paylaşmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"

Oğlunun isim hikayesini anlatırken anne karnında yaşadıkları zor günlere değinen Yasemin Şefkatli, verdikleri kararın arkasındaki temel nedeni şu sözlerle ifade etmişti: "İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sunmuştu.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yaratmıştı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmamıştı.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti olmuştu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

43 yaşındaki güzel oyuncu anneliğiyle gündeme gelmişti.