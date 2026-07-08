Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

Her paylaşımları ilgiyle takip edilen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün de eşi İdo Tatlıses'in programına konuk olmuştu. Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez paylaşmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"

Oğlunun isim hikayesini anlatırken anne karnında yaşadıkları zor günlere değinen Yasemin Şefkatli, verdikleri kararın arkasındaki temel nedeni şu sözlerle ifade etmişti: "İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."