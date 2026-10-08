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Yeğeninin mutluluğuna şahit olmuştu! Türkan Şoray düğünden yeni kareler paylaştı: Gecenin en hüzünlü detayı ise ortaya çıktı…
Yeğeninin mutluluğuna şahit olmuştu! Türkan Şoray düğünden yeni kareler paylaştı: Gecenin en hüzünlü detayı ise ortaya çıktı…
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yeğenini evlendirmiş, kız kardeşi Nazan Şoray'la da nikah şahidi olmuştu. Aile içindeki mutluluğuyla gündeme gelen Şoray, düğünden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sultan'ın özlem dolu o cümlesi ise görenleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 16:15