Yeğeninin mutluluğuna şahit olmuştu! Türkan Şoray düğünden yeni kareler paylaştı: Gecenin en hüzünlü detayı ise ortaya çıktı…

"KEŞKE ANNEMİZ DE BİZİMLE BERABER OLSAYDI"

Fotoğraflara eklediği satırlarla gecenin perde arkasındaki duygusal anları da aktaran Türkan Şoray, paylaşımında şu notu düştü: "Ailece Mutluluk Gözyaşlarımızı Tutmaya Çalışarak Düğünü İzledik" Sevgili yeğenim Ahmet Kaan'la Aybüke'yi evlendirdik. Ailece mutluluk gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak düğünü izledik. Birbirlerine çok yakışan bir çift oldular. Oğlumuz Ahmet Kaan (aile içinde ona ailemizin prensi diyoruz Yağmur'a da prensesi) çok yakışıklıydı, gelinimiz de melekler gibi çok güzeldi. Allah sonsuza kadar mutlu etsin. O güzel yürekleri gibi çok güzel ve mutlu evlilikleri olsun inşallah. Ben de Nazan da nikah şahitleri olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadık. İnşallah uğurlu geliriz. Anne ve baba olarak Figen ve Abbas'ı da kutluyorum, ailemizin yaşadığı unutulmaz bir gece oldu. Keşke annemiz de torununun bu düğününde bizimle beraber olsaydı."

Sultan'ın bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.