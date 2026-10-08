Nazan Öncel o konuda resti çekti! “İnceldiği yerden kopsun”

Söz ve bestesi kendisine ait olan çok sayıda hit parçaya imza atan Öncel; 'Beni Hatırla', 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' ve 'Sokak Kızı' gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vurmuştur.