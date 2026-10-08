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Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:41 Son Güncelleme: 8.10.2026 11:47

Nazan Öncel o konuda resti çekti! “İnceldiği yerden kopsun”

‘Beni Hatırla’ ve ‘Aşkım Baksana Bana’ gibi unutulmaz şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran Nazan Öncel, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

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GÖZDE NUR ŞAHİN Günaydın
Nazan Öncel o konuda resti çekti! İnceldiği yerden kopsun
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Türk pop müziğine kazandırdığı zamansız eserler, kendine has yorumu ve güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nazan Öncel, uzun yıllardır müzik dünyasındaki sarsılmaz yerini koruyor.

Başarılı sanat kariyerinin yanı sıra günlük hayatından kesitleri ve samimi düşüncelerini sık sık dinleyicileriyle paylaşan usta sanatçı, sosyal medya platformlarını da oldukça aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

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Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim, son olarak kişisel Instagram hesabından yayınladığı yeni video ile takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Paylaştığı videoda Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Temizlik yaptığı sırada kullandığı ifadelerle dikkat çeken ve kendi üslubuyla duruma vurgu yapan ünlü şarkıcı, "İnceldiği yerden kopsun" diyerek adeta rest çekti.

Öncel'in bu anları kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları paylaştı: "İnceldiği yerden kopsun!" | Video

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Nazan Öncel, Türk pop müziğinin en üretken ve özgün kadın besteci, söz yazarı ve yorumcularından biridir.

Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan sanatçı, 1990'lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınmış ve "Sokak Kızı" lakabıyla hafızalara kazınmıştır.

Söz ve bestesi kendisine ait olan çok sayıda hit parçaya imza atan Öncel; 'Beni Hatırla', 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' ve 'Sokak Kızı' gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vurmuştur.

Kendi albümlerinin yanı sıra pek çok ünlü sanatçıya verdiği bestelerle de sektörde kendine sağlam bir yer edinen usta isim, müzik çalışmalarına ve aktif sanat hayatına aralıksız devam etmektedir.

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Nazan Öncel o konuda resti çekti! “İnceldiği yerden kopsun”
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