Nazan Öncel o konuda resti çekti! “İnceldiği yerden kopsun”

Türk pop müziğine kazandırdığı zamansız eserler, kendine has yorumu ve güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nazan Öncel, uzun yıllardır müzik dünyasındaki sarsılmaz yerini koruyor.
Paylaştığı videoda Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Temizlik yaptığı sırada kullandığı ifadelerle dikkat çeken ve kendi üslubuyla duruma vurgu yapan ünlü şarkıcı, "İnceldiği yerden kopsun" diyerek adeta rest çekti.
Öncel'in bu anları kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları paylaştı: "İnceldiği yerden kopsun!" | Video
NAZAN ÖNCEL KİMDİR?
6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Nazan Öncel, Türk pop müziğinin en üretken ve özgün kadın besteci, söz yazarı ve yorumcularından biridir.
Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan sanatçı, 1990'lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınmış ve "Sokak Kızı" lakabıyla hafızalara kazınmıştır.
Söz ve bestesi kendisine ait olan çok sayıda hit parçaya imza atan Öncel; 'Beni Hatırla', 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' ve 'Sokak Kızı' gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vurmuştur.