Murat Özbostan’dan Mohamed Salah çıkışı! ‘Olan Trossard’ın törenine oldu’

Mohamed Salah da Beşiktaş taraftarı için tam olarak böyle bir anlam taşıdı. Dünyanın tanıdığı, kariyeri başarılarla dolu büyük bir yıldızdan söz ediyoruz. Böyle bir oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymesi, sadece saha içindeki kaliteyi değil, kulübün marka değerini de bambaşka bir noktaya taşıyabilecek bir hamle olurdu.