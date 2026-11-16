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2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye'nin merak edilen yeni sırası...
2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye'nin merak edilen yeni sırası...
Global Firepower'ın sarsıcı 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı. Siyah altında zirvenin sahibi güç dengelerini değiştirirken, Gabar'daki tarihi keşiflerle şahlanan Türkiye'nin 100 ülkelik devler ligindeki yeni konumu netleşti.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:45