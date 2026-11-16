2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe yapılan tarihi keşiflerle vites büyüten Türkiye, 100 ülkelik devler liginde adını beklenmedik bir sıraya yazdırdı. Peki, küresel ekonomiye ve siyasete yön veren bu listede zirve kimin, Türkiye tam olarak kaçıncı sırada? İşte ülkelerin kaderini belirleyen o sarsıcı sıralama...