Trend Galeri Trend Yaşam 2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye'nin merak edilen yeni sırası...

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye'nin merak edilen yeni sırası...

Global Firepower'ın sarsıcı 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı. Siyah altında zirvenin sahibi güç dengelerini değiştirirken, Gabar'daki tarihi keşiflerle şahlanan Türkiye'nin 100 ülkelik devler ligindeki yeni konumu netleşti.

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:45
2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

Küresel enerji piyasasında tüm ezberleri bozan 2026 yılı petrol rezervi sıralaması resmiyet kazandı. Global Firepower tarafından paylaşılan ve "siyah altın" haritasını yeniden çizen rapora göre, 303 milyar varillik devasa hazinesiyle zirveye oturan ülke dünyayı şaşırtırken, asıl büyük heyecan Türkiye cephesinden geldi.

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe yapılan tarihi keşiflerle vites büyüten Türkiye, 100 ülkelik devler liginde adını beklenmedik bir sıraya yazdırdı. Peki, küresel ekonomiye ve siyasete yön veren bu listede zirve kimin, Türkiye tam olarak kaçıncı sırada? İşte ülkelerin kaderini belirleyen o sarsıcı sıralama...

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

94 - FAS (684 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

2026 petrol haritası altüst oldu! 303 milyar varillik zirve ve Gabar sonrası Türkiye’nin merak edilen yeni sırası...

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)