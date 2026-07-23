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23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın
23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji (MGM) 5 günlük hava durumu haritalarını güncelledi, o iller için 'şemsiyesiz çıkmayın' uyarısı geldi! Bir yanda 41 dereceyi bulan çöl sıcakları Türkiye'nin bir yarısını kavururken, diğer yanda sabah saatlerinde aniden bastıracak 'kuvvetli sağanak' alarmı verildi. Peki bu dengesiz hava hafta sonu tatil planlarını nasıl etkileyecek? İstanbul, İzmşr ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte evden çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken o kritik saatler...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:01