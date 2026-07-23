Trend Galeri Trend Yaşam 23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji (MGM) 5 günlük hava durumu haritalarını güncelledi, o iller için 'şemsiyesiz çıkmayın' uyarısı geldi! Bir yanda 41 dereceyi bulan çöl sıcakları Türkiye'nin bir yarısını kavururken, diğer yanda sabah saatlerinde aniden bastıracak 'kuvvetli sağanak' alarmı verildi. Peki bu dengesiz hava hafta sonu tatil planlarını nasıl etkileyecek? İstanbul, İzmşr ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte evden çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken o kritik saatler...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:01
23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Eğer güne Marmara'nın doğusu veya Batı Karadeniz'de uyanıyorsanız, evden çıkmadan önce şemsiyenizi yanınıza aldığınızdan emin olun. MGM'nin gün içi verilerine göre özellikle sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri için çok net bir "Kuvvetli Yağış" uyarısı bulunuyor.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi beklenen bu yağışların, öğle saatlerine doğru etkisini genişleterek Ankara ve Çankırı gibi İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine de sıçraması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek daha çok Batı Karadeniz kıyılarına çekilmeye başlayacak.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

KAVURUCU SICAKLAR MI, FIRTINA MI? İKİYE BÖLÜNEN TÜRKİYE!

Kuzey kesimlerde vatandaşlar su baskınları ve ani fırtınalara karşı tetikte beklerken, yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde adeta çöl sıcakları yaşanıyor. 5 günlük harita analizlerine baktığımızda, Karadeniz ve Marmara bölgeleri şimşek ikonlarıyla dolu kapalı bir gökyüzüne teslim olmuşken; Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin güneyi güneşin yakıcı etkisi altında.

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23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sıcaklıklar 39 ile 41 derece bantlarına kadar tırmanarak tehlikeli seviyelere ulaşıyor. Bu keskin sıcaklık farkı, yaz ortasında farklı mevsimleri aynı anda yaşamamıza neden oluyor.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük kentin hava tablosunda da önümüzdeki günlerde önemli farklılıklar göze çarpıyor. İstanbul'da nem oranıyla birleşen 29-31 derece civarındaki sıcaklıklara yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri eşlik edecek; özellikle Cuma ve Cumartesi günleri kısa süreli lokal yağmurlara karşı tedbirli olunmalı.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Ankara'da sıcaklıklar 24-29 derece bandında seyrederken, özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü yağış geçişleri başkentlileri serinletecek. İzmir'de ise yağış riski bulunmuyor; kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte termometrelerin 33-36 derece arasında seyredeceği kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürecek.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞLAR KESİLECEK Mİ?

Önümüzdeki günlerde deniz tatili veya piknik planı yapan milyonlarca kişinin aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri de hafta sonu hava durumu. Ne yazık ki Marmara ve Karadeniz bölgesi sakinleri için güneşli ve kesintisiz bir hafta sonu müjdesi vermek pek mümkün görünmüyor.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

Cuma gününden itibaren devam eden gök gürültülü sağanak geçişleri, Cumartesi ve Pazar günleri de yurdun kuzeybatı ve kuzey şeridini terk etmeyecek. Yeni haftanın ilk gününde, yani Pazartesi günü ise yağışlı sistemin etki alanını biraz daha doğuya doğru kaydırarak Karadeniz hattında kalması, batı kesimlerin ise yavaş yavaş güneşli havaya kavuşması bekleniyor. Hafta sonu özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların bu ani yaz yağmurlarına karşı tedbirli olmalarında büyük fayda var.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde oldukça hareketli bir hava durumu beklenmektedir. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Yağışlı havanın aksine, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında bol güneşli bir gökyüzü görülürken, özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkarak aşırı sıcak bir gün yaşatacağı tahmin edilmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

24 TEMMUZ 2026 CUMA

Yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar yine Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde geniş bir alana yayılmış durumdadır. Yurdun güney şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli ve sıcak hava dalgası etkisini korurken, yüksek sıcaklık uyarıları bu bölgeler için geçerliliğini sürdürmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ

Cumartesi günü itibarıyla yağışlı sistemin yavaş yavaş doğuya doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir. Marmara'nın batısı (Trakya) ve Kıyı Ege'de hava açmaya başlarken; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açık ve sıcak hava durumu devam etmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

26 TEMMUZ 2026 PAZAR

Hafta sonunun son gününde batı bölgelerimizde hava büyük ölçüde düzelmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıkların da yükselişe geçtiği görülmektedir. Buna karşın İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi genelinde ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar varlığını sürdürmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem Türkiye'yi büyük oranda terk etmektedir. Sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dar bir alanda yerel sağanak geçişleri beklenmektedir. Yurdun geri kalan tüm bölgelerinde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) bol güneşli, açık ve sıcak bir havanın etkili olması öngörülmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Saatleri Arası: Günün erken saatlerinde, Türkiye'nin kuzeybatı ve kuzey kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekmektedir. Özellikle Marmara Bölgesi'nin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Bilecik), Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop) ve İç Anadolu'nun kuzeybatısını (Eskişehir ve çevresi) kapsayan yeşil renkle işaretlenmiş alanda "Kuvvetli Yağış" uyarısı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde (Rize ve Artvin çevreleri) bölgesel sağanak yağışlar görülürken, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

ÖĞLE (12:00 - 18:00) SAATLERİ ARAS

Öğle saatlerine gelindiğinde, yağışlı sistemin etki alanını güneye ve doğuya doğru genişlettiği görülmektedir. Sağanak ve gök gürültülü yağışlar; İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar çevresi), İç Anadolu'nun kuzeyi (Ankara, Çankırı) ve Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamını (Bolu'dan Artvin'e kadar uzanan sahil ve iç kesimler) etkisi altına almaktadır. Aynı zaman diliminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ile Doğu Anadolu'nun batısında yüksek sıcaklıkları işaret eden kırmızı termometre simgeleri göze çarpmakta, bu bölgelerde aşırı sıcaklıkların etkili olduğu anlaşılmaktadır.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

AKŞAM (18:00 - 24:00) SAATLERİ ARASI

Akşam saatlerine geçildiğinde, gündüz geniş bir alana yayılan yağışlı sistem büyük ölçüde etkisini kaybetmekte ve daralmaktadır. Gök gürültülü sağanak yağışlar yalnızca sahil şeritlerine çekilerek Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında (Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın) ve Doğu Karadeniz'in en doğusunda (Artvin ve Rize çevreleri) etkisini sürdürmektedir. Ülkenin diğer tüm bölgelerinde yağış beklenmezken, havanın genellikle açık ve sakin olduğu gözlemlenmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

GECE (00:00 - 06:00) SAATLERİ ARASI

Cuma gününün ilk saatlerinde, yağışlı alanın gece boyunca oldukça küçüldüğü tespit edilmektedir. Yağışlar sadece Batı Karadeniz kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın ve çevresi) ile Doğu Karadeniz'in en uç noktasında (Artvin civarı) yerel ve zayıf gök gürültülü yağış geçişleri şeklinde izlenmektedir. Türkiye'nin geri kalan geniş coğrafyasında ise gece boyunca yağışsız, parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olduğu görülmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yarın (Perşembe) Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

23 Temmuz 2026 hava durumu! Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var! O günlerde şemsiyesiz çıkmayın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı