23 yıllık Elife Doğrul dosyasında kan donduran iddialar! Kayınbiraderden itiraf gibi sözler: ‘Cesedini sobada yaktılar’

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Dosyada korkunç iddialar gündeme geldi. Muhammed Baycur, cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini öne sürerken Ömer Kan, Elife Doğrul'un evdeki sobada yakıldığını iddia etti. Metin Musacalı ise hakkındaki suçlamaları reddederken genç kadın yaşıyormuş gibi oy kullanıldığı ortaya çıktı. Peki Elife'ye ne oldu? Gömüldü mü yakıldı mı? İşte aile içinde yıllardır konuşulan cinayet şüphesi…