23 yıllık Elife Doğrul dosyasında kan donduran iddialar! Kayınbiraderden itiraf gibi sözler: ‘Cesedini sobada yaktılar’

ELİFE'NİN KIZI AMCASINI SUÇLADI

İddiaya göre genç kadın, eski eşinin ağabeyi Metin Musacalı tarafından arabayla götürüldü. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Hülya Yıldız, amcası Metin Musacalı'nın annesini nereye bıraktığı konusunda farklı kişilere farklı yanıtlar verdiğini öne sürdü. Musacalı'nın bazı kişilere Elife'yi Aydın otogarına, bazılarına ise Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yol üzerine bıraktığını söylediği iddia edildi.