AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Rüzgarın şiddeti 130 kilometreyi buldu. Çatalca'da TIR'lar devrildi, asırlık çınar ağaçları yerinden söküldü. İşte İstanbul'da lodosun etkisi...

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.

RÜZGARIN ŞİDDETİ 130 KİLOMETREYE ÇIKTI

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar çıktı.

ÇATALCA'DA SAAT KULESİ ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYARAK DEVRİLDİ.

Edinilen bilgilere göre Çatalca'da bulunan İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğünde saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kamerada | Video