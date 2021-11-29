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AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul'u lodos vurdu: TIR'lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodla uyarı yapılmıştı. Meteoroloji yetkililerinin günler önceden uyardığı kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. İstanbul'da deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, rüzgar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar pisti pas geçti. Esenyurt'ta ise bir binanın çatısı yoldan geçen yayaların üzerine düştü. Çatının altında kalan bir kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:56
AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Rüzgarın şiddeti 130 kilometreyi buldu. Çatalca'da TIR'lar devrildi, asırlık çınar ağaçları yerinden söküldü. İşte İstanbul'da lodosun etkisi...

AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.

AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

RÜZGARIN ŞİDDETİ 130 KİLOMETREYE ÇIKTI
AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar çıktı.

AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

ÇATALCA'DA SAAT KULESİ ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYARAK DEVRİLDİ.
Edinilen bilgilere göre Çatalca'da bulunan İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğünde saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kamerada | Video

AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul’u lodos vurdu: TIR’lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildi

THY'DEN YOLCULARA UYARI
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

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