Video Yaşam Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video
Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video

Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video

29.11.2021 | 15:43

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Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. O anlar arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı.

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Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

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