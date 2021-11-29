Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video

Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. O anlar arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı.

Çatalca Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.