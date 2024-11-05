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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimleri ile Fed'in faiz kararını izliyor. Seçim öncesi ons altın fiyatında zirve 2790 dolar olurken, onu takip eden gram altın fiyatında ise 3075 TL. Haftanın 2. işlem gününde ons ve gram altın fiyatlamalarında rekor yorgunluğu görülürken, yatırımcılar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu merak ediyor. İşte 5 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile piyasadaki tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:38
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın piyasasında gözler ABD'deki başkanlık seçiminde çıkacak sonuca çevrildi. Ons altın, Fed'in perşembe günü 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisini fiyatlarken, gram altın da ONS'u takip ediyor. Peki seçim öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? Piyasada neler oluyor? İşte merak edilenler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN YORUMU

Merkez bankalarının talebi, faiz indirimleri ve güvenli liman özelliğinin güçlenmesi altın fiyatları tarafındaki yükselişi destekliyor. Ons altın fiyatındaki güçlü seyir yükselen trendin devam etmesini sağlıyor. Geri çekilmeler olsa dahi sınırlı oluyor. Gözünü ABD'deki başkanlık seçimlerine çeviren ons altın, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi halinde piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. Öte yandan Goldman Sachs, 2790 dolar ile rekor kıran ons altın fiyatının 2024 sonuna kadar 3000 dolara çıkacağını öngörüyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

KONJONKTÜR ALTINDAN YANA

Jeopolitik risklerden dolayı konjonktür şu anda ons altından yana. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın, zirvelerinden bir miktar gevşese de çok sert fiyatlamalar yapmıyor. Cuma günü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi piyasayı endişelendirdi. Veri ekonomideki yavaşlamaya işaret ettiği için Fed'in bu hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentiler daha da arttı. Analistler, tarım dışı istihdam verisi düşük kalmaya devam ederse faiz indirimlerinin devam edebileceğini ifade ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.735,08 dolar
SATIŞ: 2.735,42 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.019,30 TL
SATIŞ: 3.019,72 TL

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