SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

KONJONKTÜR ALTINDAN YANA

Jeopolitik risklerden dolayı konjonktür şu anda ons altından yana. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın, zirvelerinden bir miktar gevşese de çok sert fiyatlamalar yapmıyor. Cuma günü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi piyasayı endişelendirdi. Veri ekonomideki yavaşlamaya işaret ettiği için Fed'in bu hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentiler daha da arttı. Analistler, tarım dışı istihdam verisi düşük kalmaya devam ederse faiz indirimlerinin devam edebileceğini ifade ediyor.