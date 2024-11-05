SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunda! 5 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimleri ile Fed'in faiz kararını izliyor. Seçim öncesi ons altın fiyatında zirve 2790 dolar olurken, onu takip eden gram altın fiyatında ise 3075 TL. Haftanın 2. işlem gününde ons ve gram altın fiyatlamalarında rekor yorgunluğu görülürken, yatırımcılar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu merak ediyor. İşte 5 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile piyasadaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:38