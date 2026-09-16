AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

TOPLAM KAÇ İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR?
16 Eylül Çarşamba günü MGM verilerine ve hava tahmin haritasına göre Türkiye genelinde toplam 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağış beklenen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan