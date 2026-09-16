Trend Galeri Trend Yaşam AMAN DİKKAT! Meteoroloji'den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

AMAN DİKKAT! Meteoroloji'den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Son dakika hava durumu haberleri... Kavurucu sıcaklara veda ettik, sonbahar fırtınayla kapıya dayandı! Meteoroloji, özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz için kritik uyarılarda bulundu. İş ve okul çıkışına denk gelen o saatlere dikkat... İstanbul, İzmir ve Ankara'da sağanak var mı? Peki, Türkiye'yi ikiye bölen bu sistem hafta sonu planlarını nasıl etkileyecek? İşte MGM 5 günlük güncel hava durumu tahmini...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:33
AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Eylül ayının ortalarında yazdan kalma günler yerini aniden gök gürültülü sağanak yağışlara bıraktı ve "Kış erken mi geliyor?" sorusu gündeme oturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son haritalar, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yaşayanlar için ciddi sel ve su baskını risklerine işaret ediyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Doğuda 36 derecelik kavurucu sıcaklar devam ederken batıyı esir alan bu sert hava değişimi, trafiği ve günlük yaşamı felç edebilir. Uzmanlar uyarıyor: Bugün o saatler arasında dışarıdaysanız şemsiyenizi mutlaka yanınızda bulundurun! Hafta sonu planı yapanlar içinse kritik tablo netleşti...

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

UZMANLAR SAAT VERİP UYARDI: O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Günlük tahmin detaylarında en dikkat çekici nokta, yağışın gün içindeki şiddetlenme saatleri oldu. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz hattında başlayan yağışlar, özellikle öğle saatlerinde (12:00 - 18:00) Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz genelinde yerel kuvvetli yağışa dönüşüyor.

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AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Akşam 18:00 ile gece yarısı arasında Kastamonu, Çorum ve Orta Karadeniz hattında şiddetini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle, özellikle iş ve okul çıkış saatlerinde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı sürücüler ile yayaların ekstra dikkatli olması gerekiyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

TOPLAM KAÇ İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

16 Eylül Çarşamba günü MGM verilerine ve hava tahmin haritasına göre Türkiye genelinde toplam 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağış beklenen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? 3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ ALARMI!

Ülkemizin üç büyük megakenti haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlıyor. İstanbul, çarşamba ve cuma günleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların kıskacında kalacak; sıcaklıklar 23-25 derece bandına kadar gerilerken, pazar günü havanın açması ve sıcaklığın 26 dereceye yükselmesi bekleniyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Ankara'da özellikle çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek ve perşembe günü de devam edecek; kentte hafta sonuna doğru yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. İzmir ise çarşamba günkü sağanak geçişinin ardından perşembe gününden itibaren yağışı geride bırakıyor; hafta sonu sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkmasıyla kentte adeta yazdan kalma günler yaşanacak.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta ortasında başlayan ve perşembe ile cuma günleri de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini sürdüren gök gürültülü sağanaklar, hafta sonuna doğru kademeli olarak yurdu terk etmeye hazırlanıyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

Cumartesi günü Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yerel geçişler görülse de, pazar günü (20 Eylül) itibarıyla batı bölgelerimizde güneş yeniden yüzünü gösterecek. İstanbul, İzmir, Ankara ve Ege kıyılarında pazar günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!

Ani sıcaklık düşüşleri ve gök gürültülü sağanak yağışlar; yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi riskleri beraberinde getiriyor. Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte sonbaharın etkisi belirginleşirken, açık alanlarda bulunacak vatandaşların ani rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları hayati önem taşıyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı ile orta kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Güneydoğu'da sıcaklıklar 35-36°C civarında seyrini korurken, yağışlı bölgelerde sıcaklıklar 20-29°C arasında değişiyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Yağışlı hava kütlesi iç ve güney kesimlere doğru yayılım gösteriyor. İç Anadolu'nun neredeyse tamamında, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Marmara'da yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkisinde kalmaya devam ediyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

18 EYLÜL 2026 CUMA

Yağışlar ülkenin orta ve kuzey şeridinde yoğunluğunu artırarak Akdeniz kıyılarına kadar iniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu bir hava görülürken, Güneydoğu'daki yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

Yağışlı sistem batıdan çekilmeye başlıyor. Yurdun büyük bir bölümünde (Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz) hava açarak parçalı ve az bulutlu bir duruma geçiyor. Yağışlar ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna sıkışmış durumda. Sıcaklıklar batı kesimlerde hafif bir artış eğilimine giriyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

20 EYLÜL 2026 PAZAR

Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğu ucunda etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde büyük oranda parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar tekrar yükselerek Ege'de 30-33°C, Güneydoğu'da ise 35°C seviyelerinde seyrediyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? YAĞIŞLAR HANGİ SAATTE ETKİLİ OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

16 Eylül sabah saatlerinde, Türkiye'nin batı yarısında geniş çaplı bir yağışlı sistem etkili oluyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı (Ankara bölgesi dâhil) ve Batı Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemleniyor. Bunun yanı sıra Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) da yağış geçişleri görülüyor. Ülkenin doğusu, güneydoğusu ve Akdeniz kıyılarında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu anlaşılıyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistemin etki alanı güneye ve iç kesimlere doğru hafifçe genişliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı ile orta kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Bu zaman diliminde özellikle iki bölgede "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekiyor: Biri Marmara'nın güneyi ile İç Ege civarı (Balıkesir, Bursa, Kütahya çevreleri), diğeri ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Kastamonu dolayları). Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli hava etkisini kesintisiz sürdürüyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde batı ve iç kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışlar genel olarak etkisini koruyor. Ancak İç Ege ve Güney Marmara'daki kuvvetli yağış uyarısı haritadan kalkarken, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu, Çorum çevreleri) "Kuvvetli Yağış" riski devam ediyor. Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önemli bir hava değişimi yaşanmıyor; bu bölgelerde bulutlu ve açık hava kalıcı görünüyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

GECE (00:00 - 06:00)

Gece yarısından perşembe sabahına kadar olan süreçte, yağışlı sistemin etki alanı daralıyor ve daha çok kuzey kesimlere çekiliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi kıyıları ve İç Anadolu'nun kuzeyinde lokal olarak devam ederken, şiddetli yağış uyarıları tamamen ortadan kalkıyor. Ege ve Batı Akdeniz'de hava yeniden açmaya başlıyor, doğu bölgeler ise sakin ve az bulutlu/açık bir gece geçiriyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMAN DİKKAT! Meteoroloji’den İstanbul dahil 45 il için acil uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağmur geliyor! İş ve okul çıkış saatleri kritik...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu