Trend Galeri Trend Yaşam

Avcılar’da pitbull dehşeti! “Önce bana sonra da…”

Avcılar'da bir kafede oturan Sudenaz Kürkçü ve 'tobi' isimli köpeğine, daha önecede kafeye gelen ve güçlükle çıkartılan başıboş pitbull cinsi köpek saldırdı. Küçük köpeğin pitbullun ağzından zorla alındıktan sonra kaybolduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:02
Avcılar’da pitbull dehşeti! Önce bana sonra da…

Avcılarda Sudenaz Kürkçü ve köpeğine, başka bir köpek tarafından saldırıldığı anlar dün saat 16.00 sıralarında Avcılar sahilinde bir kafede meydana geldi.

Avcılar’da pitbull dehşeti! Önce bana sonra da…

İddiaya göre, içeride müşteri olmadığı sırada kafeye giren ve işletmeciler tarafından güçlükle çıkarılan pitbull cinsi köpek daha sonra tekrar geldi. Bu kez arkadaşı ile birlikte kafede oturan Sudenaz Kürkçü ve köpeğinin yanına gelen pitbull 6 yaşındaki 'Tobi' isimli köpeğe saldırdı.

Avcılar'da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video

Avcılar’da pitbull dehşeti! Önce bana sonra da…

Kürkçü ve çevredekiler köpeği pitbullun ağzından alabilmek için büyük çaba harcadı. Dakikalarca süren boğuşma sırasında Sudenaz Kürkçü de elinden yaralandı.

Avcılar’da pitbull dehşeti! Önce bana sonra da…

Baş ve bacaklarından yaralanan 'Tobi' isimli köpek kaçarak kurtuldu. Yaralı haldeki Kürtçü ve iki arkadaşı onu bulabilmek için peşinden koşmalarına rağmen onu bulamadı.

Avcılar’da pitbull dehşeti! Önce bana sonra da…

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sudenaz Kürkçü, Avcılar Polis Merkezi'ne giderek olayı anlatırken pitbull ve sahibinin yanı sıra kayıp köpeğinin bulunmasını istedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA