Avcılar’da pitbull dehşeti! “Önce bana sonra da…”

İddiaya göre, içeride müşteri olmadığı sırada kafeye giren ve işletmeciler tarafından güçlükle çıkarılan pitbull cinsi köpek daha sonra tekrar geldi. Bu kez arkadaşı ile birlikte kafede oturan Sudenaz Kürkçü ve köpeğinin yanına gelen pitbull 6 yaşındaki 'Tobi' isimli köpeğe saldırdı.

Avcılar'da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video