Video Yaşam Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video

Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video

19.11.2024 | 14:47

Avcılar’da bir kafede arkadaşı ile oturan Sudenaz Kürkçü ve 'tobi' isimli köpeğine başıboş gezen pitbull saldırdı. 6 yaşındaki 'tobi' yaralı halde kaçtıktan sonra kayboldu.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar sahilinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, içeride müşteri olmadığı sırada kafeye giren ve işletmeciler tarafından güçlükle çıkarılan pitbull cinsi köpek daha sonra tekrar geldi. Bu kez arkadaşı ile birlikte kafede oturan Sudenaz Kürkçü ve köpeğinin yanına gelen pitbull 6 yaşındaki 'Tobi' isimli köpeğe saldırdı. Kürkçü ve çevredekiler köpeği pitbullun ağzından alabilmek için büyük çaba harcadı. Dakikalarca süren boğuşma sırasında Sudenaz Kürkçü de elinden yaralandı. Baş ve bacaklarından yaralanan 'Tobi' isimli köpek kaçarak kurtuldu. Yaralı haldeki Kürtçü ve iki arkadaşı onu bulabilmek için peşinden koşmalarına rağmen onu bulamadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Sudenaz Kürkçü, Avcılar Polis Merkezi'ne giderek olayı anlatırken pitbull ve sahibinin yanı sıra kayıp köpeğinin bulunmasını istedi.

'ÖNCE BANA SONRA KÖPEĞİME SALDIRDI'
Sudenaz Kürkçü "Kafeye bir anda ağızlığı ve ipi olmayan bir pitbull girdi. İş yeri sahipleri bana köpeğimi tutmamı söyledi. Önce bana, sonra köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım, dakikalarca boğuştuk. Pitbull çenesi ile ısırdığı köpeğimi kenetledi, dakikalarca bırakmadı. Kafe sahipleri yardımcı olmaya çalıştı. Ben, onların olduğunu zannediyorum. Ama başıboş köpeğin içeri daldığını söylüyorlar. Köpeğim ağzından kurtardıktan sonra kaçtı. Üç kişi peşinden koştuk bulamadık. Köpeğimi korumaya çalışırken üzerime de saldırdı zarar verdi. Köpeğimin baş ve ayağında yaralar var. Tek başına sokakta ne yapıyor bilemiyorum. 6 yaşındaki Tobi ismine duyarlıdır, çağırınca gelir yanınıza"

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