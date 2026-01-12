Trend Galeri Trend Yaşam Burdur’da okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 12 Ocak Burdur’da okul var mı, yok mu?

Burdur'da etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı sonrası okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, Pazartesi günü için tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Burdur'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:43
Meteoroloji uyarılarının ardından Burdur'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kar yağışı ihtimaliyle birlikte gözler Valilik açıklamasına çevrildi. Peki, Yarın Burdur'da okullar tatil mi, değil mi? İşte, detaylar...

12 OCAK PAZARTESİ BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Burdur'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Burdur Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.