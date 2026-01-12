Burdur’da okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 12 Ocak Burdur’da okul var mı, yok mu?

12 OCAK PAZARTESİ BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Burdur'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Burdur Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.