Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: “Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…”

Diyarbakır'da "Babamı aramaya gidiyorum" diye mesaj attıktan sonra sırra kadem basan 12 yaşındaki Ecrin Erim'in can güvenliğinden endişe eden anne Büşra Erim kayıp başvurusunda bulundu. Eski eşinden şüphelenen anne kızının bir an önce bulunmasını istiyor. "Narin'den sonra psikolojim bozulmuş…"