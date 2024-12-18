Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: “Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…”

"KIZIM ONDAN SEVGİ BEKLİYOR"

Kızının babasını aradığını ancak babasının hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Erim, "Kızım sadece ondan sevgi, ilgi bekliyor ve buna rağmen hiçbir şekilde cevap vermiyor. Mesajlar duruyor. Kızımın telefonunda da benim telefonumda da. Yalvarmama rağmen ve bu adam hiçbir şekilde cevap vermiyor çocuğa ve çocuk attığı mesajda şunu gösteriyor.