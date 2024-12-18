Trend Galeri Trend Yaşam Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: “Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…”

Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: “Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…”

Diyarbakır'da "Babamı aramaya gidiyorum" diye mesaj attıktan sonra sırra kadem basan 12 yaşındaki Ecrin Erim'in can güvenliğinden endişe eden anne Büşra Erim kayıp başvurusunda bulundu. Eski eşinden şüphelenen anne kızının bir an önce bulunmasını istiyor. "Narin'den sonra psikolojim bozulmuş…"

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:37
Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde annesi Büşra Erim ile teyzesinin evinde yaşayan Ecrin Erim, bugün saat 13.51'de annesine 'Anne beni merak etme, ben artık dayanamıyorum. Babamı aramaya çıkıyorum' diyerek mesaj attıktan sonra evden ayrıldı. Sitenin güvenlik kamerasına da 13.52'de yansıyan Ecrin'e ve telefonuna o saatten sonra ulaşamayan annesi Büşra Erim, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…

"NARİN'DEN SONRA PSİKOLOJİM BOZULMUŞ"

Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Büşra Erim, "Kızım saat tam 13.51'de mesaj attı bana, 'Anne ben babamı aramaya gidiyorum' dedi. Daha sonra aradım ve hiçbir şekilde ulaşamadım. Ondan sonra polise haber verdim. Kızım babasını bir aydan fazladır arıyor, ulaşamıyor. Kızım 1 ay yurtta kaldı. Ben babasının hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Kızım bu haldeyse sebebi, babası. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş.

Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…

Ben şu an çok tedirginim kızım açısından. Kızım okula gitmiyor. Babası maddi hiçbir imkanı karşılamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Her şeyini maddi manevi ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum.

Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…

Babasına yalvardım, yakardım ve savcılıkta da bizzat gidip şikayette bulunacağım. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Karakola da verdiğimiz ifade aynen bu şekildedir. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Diyarbakır’da kaybolan Ecrin Erim’den haber alınamıyor… Endişeli anne: Narin’den sonra psikolojim bozulmuş…

"KIZIM ONDAN SEVGİ BEKLİYOR"

Kızının babasını aradığını ancak babasının hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Erim, "Kızım sadece ondan sevgi, ilgi bekliyor ve buna rağmen hiçbir şekilde cevap vermiyor. Mesajlar duruyor. Kızımın telefonunda da benim telefonumda da. Yalvarmama rağmen ve bu adam hiçbir şekilde cevap vermiyor çocuğa ve çocuk attığı mesajda şunu gösteriyor.

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