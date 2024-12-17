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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

Emekli maaşı zammı için tüm gözler asgari ücret toplantılarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar emekliye zam senaryoları için de yol gösterici olacak. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılırken emekli aylıklarında yıllık zam oranı yüzde 86,15 oldu. Ocak 2025'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem rakamlar tek tek anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:04
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

Emekli maaşı zammı enflasyon raporları ile beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak asgari ücret zammı da takip ediliyor. Emekliye zam için yapılan hesaplarda refah payı da gündeme geldi. Emeklinin alacağı zam oranı 3 Ocak tarihinde ortaya çıkacak Aralık 2024 enflasyonu ile belli olacakç İşte milyonları ilgilendiren detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ARALIK ENFLASYONU BEKLENİYOR

Emekli ve memur maaş zamlarından etkilenecek milyonlar 3 Ocak tarihinde açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Zam hesabı yapılırken temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alınıyor. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 4.16 şeklinde hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

Bu bilgiler ışığın maaş zamlarına yönelik olarak belirlenen tablo şu şekilde:

Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET MARATONU 10 ARALIK'TA BAŞLADI

Doğrudan 7 dolaylık olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret zammı için yapılan görüşmeler 10 Aralık tarihinde başladı. Toplantıların ikincisi ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan her iki toplantının ardından da herhangi bir rakam açıklanmadı.

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