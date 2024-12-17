EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye asgari ücret farkı: İşte emekliye zam maratonunda tüm detaylar...
Emekli maaşı zammı için tüm gözler asgari ücret toplantılarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar emekliye zam senaryoları için de yol gösterici olacak. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılırken emekli aylıklarında yıllık zam oranı yüzde 86,15 oldu. Ocak 2025'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem rakamlar tek tek anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:04